Tras ráfagas de más de 40 km/h, anticipan para Santa Fe un descenso de temperaturas

Luego de los fuertes vientos registrados este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un descenso de las temperaturas durante el sábado y domingo en la ciudad y la región.

El viento que azotó Santa Fe durante la jornada del viernes dejó su marca, con una ráfaga máxima de 42,7 km/h registrada a las 14:40 según el área de meteorología municipal en la estación ubicada en CIC Facundo Zuviría.

El SMN había emitido un alerta amarilla por vientos para los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo , vigente durante la tarde y noche. Durante la mañana, los vientos en la ciudad oscilaron entre 23 y 31 km/h , aumentando a 32-41 km/h por la tarde .

En otras provincias de la región, se registraron vientos del norte con ráfagas de hasta 70 km/h en Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, mientras que en el resto del área los vientos del sur superaron los 80 km/h en ráfagas.

Pronóstico para el fin de semana

Con el viento ya pasado, lo que se avecina es un marcado descenso de las temperaturas. Para el sábado, se espera una mínima de 8° y una máxima de 15°, con cielo algo nublado por la mañana y despejado hacia la tarde. El domingo, la mínima será de 5° y la máxima de 16°, con cielo despejado durante toda la jornada.

El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH (UNL) coincide con el pronóstico del SMN, anticipando condiciones estables pero frías.

Para el sábado, se prevén vientos moderados del sur/suroeste, rotando al sur/sureste, y para el domingo vientos leves a moderados del oeste/noroeste, rotando al norte, con cielo despejado o con leve nubosidad.