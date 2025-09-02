Uno Santa Fe | Santa Fe | cumbia

La cumbia santafesina en la previa de Argentina-Venezuela: Uriel Lozano cantará antes del partido

La AFA confirmó el show del referente de la cumbia santafesina antes del último partido de Lionel Messi, el jueves 4 de septiembre en el estadio de River

2 de septiembre 2025 · 08:48hs
El referente de la cumbia santafesina Uriel Lozano estará presente en la previa del partido de la selección de Lionel Messi

Este jueves la selección argentina recibirá a Venezuela en el Estadio Monumental de River, en un partido que será el último de Lionel Messi en estas instancias de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Para que la previa sea una verdadera fiesta, la AFA confirmó tres shows en vivo, entre ellos, el cantante de cumbia santafesina Uriel Lozano.

La cantante del momento, Eugenia Quevedo, será la encargada de entonar el himno nacional. La grilla musical se completa con el cuarteto de La Banda de Carlitos y Q'Lokura.

Cumbia santafesina en la previa

"En la previa del próximo partido de la Selección Argentina en River Plate habrá tres shows para todos los espectadores que concurran al estadio. La grilla estará compuesta por La Banda de Carlitos, Q'Lokura y Uriel Lozano. Se le recomienda al público que disponga de sus localidades ingresar con tiempo y llegar al menos dos horas antes al Monumental para poder disfrutar toda la previa que se llevará a cabo en Núñez", informaron desde la página de AFA. El estadio se abrirá 16.30.

cumbia santafesina Uriel Lozano AFA selección

Con las entradas agotadas, el Monumental se colmará de fanáticos que seguirán de cerca el desempeño del equipo de Lionel Scaloni y vivirán una jornada de despedida para su capitán.

El canje de entradas se realizará:

Martes 2 de septiembre: todos los sectores, de 9 a 15.

Miércoles 3 de septiembre: todos los sectores, de 9 a 15.

Se recuerda que los menores desde los 3 años deben abonar platea completa y las personas con discapacidad deben gestionar previamente el ingreso en www.deportick.com. Quienes retiraron entradas sin el trámite previo no podrán acceder al estadio.

cumbia Uriel Lozano cumbia santafesina Lionel Messi AFA
