La historia del Salado y Santa Fe: las características de un río que en tres días puede gestar una tragedia

Para esto, UNO Santa Fe mantuvo una entrevista con el investigador e ingeniero hídrico santafesino Carlos Paoli, quien fuera docente e investigador del Departamento de Hidrología General y Aplicada y de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (Fich) desde el año 1972. Sumado a esto, fue consejero directivo de la FICH y director de la carrera de Ingeniería en Recursos Hídricos.

rio salado 01.jpg Vista del Salado. Toma desde la zona del terraplén de defensa en la zona del Hipódromo, lugar por donde ingresó el agua en la inundación de 2023.

Además de su rol académico, Paoli se desempeñó como investigador del Instituto Nacional del Agua (INA), donde alcanzó el máximo nivel en su escalafón (Investigador A) y se desempeñó como director del Centro Regional Litoral desde el año 2009 hasta su retiro, en abril de 2018. También ha sido autor y coautor de numerosos artículos publicados en congresos, revistas, capítulos de libros y libros de la especialidad.

rio salado 02.jpg El Salado, a la par de la ciudad de Santa Fe; al fondo, el puente de la Autopista Santa Fe - Rosario

Cómo se explican las crecidas del Salado

El río Salado es parte de un sistema mucho más amplio que es el sistema del río pasaje Juramento - Salado. Este sistema nace en Salta, en las estribaciones de la Cordillera y la cuenca total de todo este sistema es superior a los 120.000 kilómetros cuadrados, siendo un área vasta.

Desde sus nacientes hasta la desembocadura en el río Paraná tiene una longitud en el orden de los 2.200 kilómetros, con características muy diferentes a lo largo de su recorrido. Así lo describió Carlos Paoli: "En la primera parte denominada Pasaje Juramento en la zona de Salta se utiliza para riego en sus caudales disponibles e ingresa a la provincia de Santiago del Estero tomando el nombre del río Salado. En Santiago del Estero atraviesa una zona árida o semiárida muy importante, con un caudal que se va haciendo cada vez menor, con canales que también se utilizan para riego".

rio salado 05.jpg Vista del Salado. Toma desde la zona del terraplén de defensa en la zona del Hipódromo, lugar por donde ingresó el agua en la inundación de 2023.

Cuando el Salado ingresa a la provincia a la altura de Tostado, lo hace en una dirección oeste-este y con un caudal de agua muy pequeño, el cual según el experto "no produce situaciones de crecidas e inundaciones perjudiciales". En la provincia, el Salado recorre una distancia de aproximadamente 660 kilómetros.

Siguiendo su tramo en la provincia se llega al punto en donde recibe como afluente al río Calchaquí, siendo el evacuador natural de los llamados bajos submeridionales. Este es el primer aporte de agua de caudal muy importante y desde aquí el Salado toma la dirección norte sur, constituyéndose en esta zona lo que se llama la cuenca del Salado Inferior con un área de 30.000 kilómetros cuadrados.

rio salado 04.jpg El río salado a la altura del Hipódromo de Santa Fe

"Por margen derecha recibe como afluentes al arroyo San Antonio, arroyo Las Conchas y el arroyo Cululú, que son muy activos. Es esta la zona en donde se producen las lluvias que dan origen a las crecidas importantes del río Salado", remarcó Poli.

Por dónde entró el Salado (Informe especial 29/04/2023. A 20 años de la inundación)

Embed

El Salado en los últimos 70 años

Los primeros registros fehacientes de caudales en el Salado datan de la década de 1950. Al respecto de las marcas históricas del Salado, el ingeniero hídrico Carlos Paoli describió: "Esa época fue de sequía, con régimen pluviométrico bajo y bajas precipitaciones hasta los años 70 aproximadamente. En todo ese período el río no tuvo crecidas importantes que superen los 600 metros cúbicos por segundo."

"A partir de los años 70, cuando se incrementa el régimen de lluvias en toda la región los caudales comenzaron a aumentar y en el año 1973 el Salado tuvo la primera crecida importante que superó los 2.400 metros cúbicos por segundo. Fue una crecida de tipo catastrófica que dio lugar a la caída del puente de la autopista Santa Fe-Rosario", narró el experto.

Luego de este suceso el puente se reconstruyó con la misma longitud, la cual era "totalmente insuficiente" según Paoli, con 150 metros de largo aunque se lo profundizó mucho más en sus estribos.

La inundación del 2003

Dando lugar a los eventos que desembocaron en la tragedia de 2003, el investigador manifestó: "En este momento comenzó un período de lluvias importantes con caudales que superaban los 1.000 metros cúbicos por segundo casi todos los años. En el año 1998 se llegó a otra situación de crecida importante, cuando alcanzó los 2.600 metros cúbicos por segundo. En esta ocasión se vio que era insuficiente la medida del puente refaccionado en 1973 y se iniciaron estudios para la ampliación del mismo. Estas obras no se llevaron a cabo y luego acontece la inundación del año 2003".

inundación unl santa fe.jpg

"En 2003 tuvimos una sucesión de lluvias importantísimas en esas cuencas activas de los arroyos Cululú, San Antonio y Las Conchas entre el 17 y el 28 de abril, que en promedio significaron unos 250 milímetros de lluvia acumulada. En algunos lugares fueron 400 milímetros acumulados en menos de 10 días que dieron lugar a la crecida del 2003 donde el caudal llegó a los 4.000 metros cúbicos por segundo", indicó.

inundación fotógrafos fotos (4).jpg Inundación del 2003 en Santa Fe. Eduardo Seval.

Este caudal propició los acontecimientos de público conocimiento con el ingreso de agua a Santa Fe por una parte de la defensa sin terminar al noroeste de la ciudad y la rotura de los estribos del puente de la autopista Santa Fe - Rosario. Como estaba afianzado a mayor profundidad no se cayó el tablero principal, pero si se erosionaron los estribos y hubo que suspender el tránsito. Esto dio lugar a las obras de ampliación que corresponden a la situación actual.

El Ingeniero Marcelo Berrón explica por qué ingresó el agua a la ciudad de Santa Fe (Informe especial 29/04/2023. A 20 años de la inundación)

Embed

Rango de aviso de tres a cinco días

Desde el 2003 en adelante, el referente del área manifestó que "siguieron crecidas importantes pero no de la misma magnitud, aunque se ubicaban entre los 1.000 y los 1.500 metros cúbicos por segundo, lo cual se manifestó hasta el año 2010. Luego se entró en un período de lluvias no tan importantes en la región, por lo que los caudales si bien siguieron siendo importantes no llegaron nunca a una magnitud de crecida de tipo catastrófica".

Las nuevas obras de defensa están dimensionadas para un caudal en el orden de los 6.000 metros cúbicos por segundo, un buen margen respecto al máximo registrado hasta ahora de 4.000 metros cúbicos registrado en la histórica inundación del 2003.

Luego del 2003 se incrementó una red de monitoreo permanente en la cuenca inferior del río Salado que transmite datos en forma diaria referidos a las lluvias y al nivel del río en determinadas secciones, siendo San Justo una de ellas. Esto es operado por la secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura de la provincia. Esto significa que se dispone de un sistema de alerta temprana para posibles situaciones a presentarse, cosa que no se disponía en 2003.

Cabe destacar que el rango de aviso de un evento de crecida de magnitud importante por agua provista al Salado desde sus afluentes producto de lluvias importantes es de 3 a 5 días, un tiempo escaso en ocasión de no estar preparado para afrontar este evento.

"En estos momentos la cuenca no está en una situación de acumulación de humedad que haga prever que cualquier lluvia pueda producir una crecida importante, lo que no quiere decir que no se deba estar atentos a lo que la naturaleza disponga", concluyó Carlos Paoli.