La historia detrás del alfajor santafesino gigante que comieron Messi y los campeones del mundo

La imagen de Leo Messi cortando una torta gigante cual alfajor santafesino con la inscripción "Campeones" y las tres estrellas dio la vuelta al mundo, postre que fue un regalo de Cacho Deicas y Los Palmeras para los jugadores de la Selección, teniendo una relación de afinidad con el entorno del astro argentino hace largo tiempo. El clásico producto de merengue y dulce de leche de más de 10 kilos fue cortado y disfrutado por los campeones en Qatar, aunque . Fue hecho a pedido especial, rinde para unas 100 personas, con un diámetro aproximado de 80 centímetros.

Lo cierto es que el postre fue obra de la renombrada firma Merengo, productora de alfajores santafesinos hace ya 172 años y una de las firmas que acompañan desde hace años a la histórica banda de cumbia santafesina. UNO Santa Fe entabló diálogo con representantes de la firma para hablar de lo que fue una muestra histórica de "santafesinidad".

En diálogo con este medio el gerente de la empresa, Santiago Strubia, destacó que "ante nada fue una sorpresa porque no pensábamos que Leo iba a estar cortando la torta directamente él". A lo que agregó: "Esto viene dado porque nosotros venimos acompañando a Los Palmeras desde hace mucho tiempo, quienes en realidad fueron quienes hicieron el presente y nosotros los estuvimos acompañando como lo venimos haciendo hace rato. Ya estuvimos con ellos en "La Peña de Morfi", en el programa de Marcelo Tinelli, en su gira a España, etc. Este acompañamiento se da por la cuestión de que hay un respeto que nos tenemos mutuamente, ambos somos de Santa Fe. Nosotros tenemos una historia importante, con 172 años, y ellos tienen otra historia más que importante".

A través del tiempo Los Palmeras viene gestando una relación con la Selección y sobre todo con Leo. Días atrás estuvieron en el cumpleaños de su sobrina y anteriormente en otros eventos, donde vienen afianzando esa relación. En la noche de campeones del pasado jueves ellos estuvieron tanto con Leo como con el resto del grupo festejando y la idea del grupo fue obsequiarle algo bien santafesino a los jugadores como campeones.

"Eso era lo mínimo que se podía hacer desde acá y han accedido a cortarlo, a participar y a disfrutar con la humildad de campeones para poder disfrutar de lo que fue una noche hermosa. Fue una noche súper santafesina en todos los aspectos, una noche muy linda en donde la pasaron muy bien todos los presentes, eso fue lo más importante", .

Acerca de cómo se pensó el regalo hecho a los campeones y la concepción del producto, Strubia destacó que "fue un pedido de Los Palmeras que le pongamos ese mensaje y nuestro equipo de diseño lo que hizo fue armar algo lindo con la copa y las tres estrellas, resaltando el logo de Los Palmeras que era quien hacía el presente y el "Campeones" bien grande".

Los constituyentes y Merengo

Consultado por donde ubican en la firma el hecho de que Messi siendo campeón del mundo haya cortado y degustado un producto hecho por Merengo, puntualizaron que "sin lugar a dudas este es el evento del año en el que aparece la marca con respecto a relaciones públicas, pero la marca tiene 172 años". Esto es así debido a que el mayor hito en el que figura el nombre de Merengo se remonta a los orígenes de la firma.

En un contexto de mediados de siglo XIX, Hermenegildo Zuviría fundó "Merengo" en1851, lo que funcionaba como un expendio de bebidas y alfajores a metros del Cabildo de la ciudad. En 1853 se escribe la Constitución Nacional, momento en el que vienen todos los constituyentes a la ciudad y tres de ellos escriben el borrador de la Carta Magna.

Sobre esto, Strubia explicó que "muchos de ellos pedían no estar alojados con los jesuitas para que no haya interferencia con el tema religioso en la constitución, pero en esa época no había hoteles y la única casa de alto con dos plantas era la de Hermenegildo, apodado Don Merengo. Los libros de historia cuentan que en ese momento, mientras los constituyentes redactaban en el piso superior el borrador de la constitución en el piso de abajo se iban cocinando los alfajores Merengo. Eso ya fue un hecho histórico".

Cuando todos ellos volvieron a sus provincias de origen llevaron consigo para su familia o amigos alfajores santafesinos, de ahí queda el dicho y quedó la tradición para cuando la gente viaja: "Trae alfajores, trae alfajores Merengo".

¿Messi en la cafetería?

Este año la firma abrió "Merengo Café", la cual es una cafetería modelo como algo diferente en Santa Fe. A propósito Strubia subrayó: "Luego de tantos años peleando por ese proyecto hace un mes y medio pudimos sacarlo a flote y nos está yendo muy bien. Tiene mucha similitud a sus orígenes, en 1851 estaba el expendio de bebidas y alfajores y hoy se tiene la cafetería y expendio de alfajores. Esto va a marcar un antes y un después para Merengo y venimos con muchísimos proyectos para el año que viene. Lo de Messi fue una coronación sin dudas porque fue algo que nos permitió tener hoy una difusión muy importante a nivel nacional e internacional".

Consultado por si el día de mañana se abre la posibilidad de que jugadores de la Selección o el 10 visite Merengo en lo que es su nuevo pero no menos tradicional espacio el referente de la firma manifestó: "Dios quiera. Sería buenísimo recibirlos en Merengo Café, acompañarlos y para nosotros sería un orgullo importantísimo estar acompañando a toda la Selección sin lugar a dudas. Probablemente en algún momento se vaya a dar".