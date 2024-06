La historia de "Nini": un nuevo caso vuelve a poner bajo la lupa el programa Familias Solidarias

Por su parte, la diputada del bloque Somos Vida, Amalia Granata, llevó el caso a la legislatura y pidió con urgencia que se revea el programa de protección temporal y transitoria de niños.

La historia de Nini

En 2022, Evelyn Spoto y su pareja Walter Romero decidieron formar parte del programa de Familias Solidarias con la intención de ayudar a niños en estado de vulnerabilidad. Según afirmó Evelyn en su declaración ante el Concejo, ella y su pareja eran conscientes de que se trataría de un acompañamiento transitorio que tendría un plazo máximo de seis meses, según lo dictamina la ley .

El 9 de mayo de ese año, la familia abrió las puertas del hogar a “Nini”, una beba de ocho meses de vida: “Siempre cumpliendo con lo firmado donde no tendríamos que formar vínculo con ella pero sí darle contención y amor por ese plazo de seis meses”, explicó la pareja.

Sin embargo, el caso de los Romero-Spoto rompió con los protocolos. “Los meses iban pasando y la situación de Nini seguía sin resolverse”, contaron y agregaron que en febrero del 2023 les avisaron desde Niñez que iba a comenzar un desapego y que les enviarían a una chica para ayudarlos.

"En ese mismo año también la llevamos con el equipo del Ruaga (Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos) porque necesitaban conocerla para ver carpetas y sortear familias”, recordaron los padres transitorios.

EVELYN.JPG Evelyn Spoto y su pareja Walter Romero.

Les informaron que la niña no iba a volver

En septiembre, Evelyn y Walter recibieron la notificación de que se había concretado el estado de adoptabilidad y decidieron pedirla. “En diciembre recibimos la respuesta del poder judicial, con la jueza a cargo, María José Campanella, que no podíamos pedir la adopción ya que aún no se había resuelto su estado y que nos estábamos precipitando al pedido”, relataron y agregaron que “Niñez nos había informado mal, pero dicho pedido recordó a la jueza que tenía un caso olvidado hacía dos años, por lo cual tenía que resolverlo de alguna manera para no reconocer el abandono”.

En abril de este año les pidieron que se presentaran debido a que la niña había sido designada a una familia. Tras conocer a su supuesta adoptante, la niña regresó llorando a casa de los Romero-Sporo. “Cuando me vio a mi, me abrazó y no dejaba de llamarme mamá”, afirmó Evelyn.

"Esa noche no quiso dormir en su cama, durmió en el medio de ambos y se despertó en varias ocasiones gritando mami”, recordaron los padres.

Según contaron los papás, al día siguiente se repitió el procedimiento de vinculación y la nena no quería ir: “A pesar de su llanto y su pedido la llevaron igual”, se angustió Evelyn y siguió: “Esa misma tarde nos llamaron desde el equipo de Niñez, Mónica Verdú y Romina Cosimi, informándonos que la niña no iba a volver, que ya no la veríamos más y que no formábamos más parte del programa”, declaró con dolor.

“Al día de la fecha no sabemos nada de Nini, solo pensamos en el sufrimiento que debe estar pasando, el dolor que le habrá provocado no tener más a su familia, a la familia que ella misma adoptó", expresó la pareja.

Por último, el matrimonio fue tajante y expresó: "Se olvidaron completamente del interés superior del niño, olvidaron sus derechos como así también su psiquis, la niña fue olvidada completamente por el Estado y nuevamente está siendo vulnerada".

La postura de la diputada Amalia Granata

Amalia granata 1.jpg

El pasado jueves 13 de junio, la diputada por el bloque Somos Vida, Amalia Granata expresó la necesidad de repensar el programa "Familias Solidarias".

Durante la jornada, Granata habló del Caso Nini y manifestó: "El Estados se vuelve a olvidar de un niño".

En este sentido, la diputada elevó un pedido para la jueza del Juzgado de Familia número 3 de Arroyo Seco, María Campanella, quien lleva adelante el caso y pidió que "revea la situación".

"Esta cámara debería rever qué pasa con ese programa, qué pasa con el Estado que se lo olvida o qué pasa si cambiamos el programa, porque evidentemente no está funcionando, porque no es la primera vez que pasa", dijo la funcionaria y refirió posteriormente al caso del niño Kiki, un menor de tres años que, en 2017, había sido abandonado en su Familia Solidaria por un año y ocho meses y luego retirado del hogar de manera abrupta tras el intento de adopción de los padres sustitutos.

Granata remarcó: "Cuando los niños son arrancados de esta forma de la familia que lo acoge y que lo contiene, empiezan con un retroceso, que es lo que pasó con Kiki y lo que está pasando con esta niña: vuelven a usar los pañales, tienen problemas para dormir, para vincularse." Al respecto aclaró: "Un retroceso por haber sido arrancado de lo que para ellos fue por dos años su seno familiar y de los para ellos son su mamá y su papá".

"Nosotros que somos legisladores tenemos que entender que el interés superior del niño es el principio que debe de regir en todo acto estatal", expresó la diputada.

Proyecto de ley

Durante su intervención, la diputada mencionó un proyecto de ley de su autoría, que fue reingresado a la Cámara tres veces en un período de cuatro años. Según la funcionaria, en él se plantean nuevas propuestas en mira a la adopción de niños más grandes.

"Tenemos que pensar que todos esos niños van quedar fuera del futuro si no encontramos una familia que les de amor, que les de contención y que les de apoyo para poder progresar en la vida cuando sean mayores de edad", remarcó Granata.

Finalizó la manifestación reiterando el pedido de revisión del caso Nina y expresando el deseo de que su proyecto sea finalmente tratado en la Cámara.

"Los chicos necesitan amor y familias para darles amor hay un montón, pero a veces no se lo permite el sistema o cuando les dan amor se los arrancan", reflexionó la diputada.