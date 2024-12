La imputación por homicidio culposo a Nicolás Mattioli: "No nos cabe la menor duda de que hay una imprudencia"

“Mattioli conducía de manera negligente una Ford Ranger en dirección oeste-este, mientras que la víctima, Claudia Laura Decurgez, circulaba en bicicleta delante de él, en el mismo sentido y sobre la margen derecha de la calzada”, precisó Marcolín.

“El investigado iba a alrededor de 53 kilómetros por hora y, sin tomar las debidas precauciones frente a las circunstancias del tránsito, no advirtió la presencia de Decurgez y la embistió desde atrás”, dijo la fiscal.

Como resultado del impacto, la mujer salió despedida de la bicicleta y cayó a la derecha de la calzada, sufriendo un grave traumatismo de cráneo que le ocasionó la muerte momentos después.

El momento en el que el hijo de Leo Mattioli atropelló y mató a una ciclista

Investigación

La Fiscalía dijo que durante más de dos meses se realizaron múltiples diligencias investigativas con el fin de esclarecer lo sucedido: “Contamos con informes de dosaje de alcohol y otras sustancias en sangre que arrojaron resultados negativos”. Y añadió: “También constatamos que la velocidad máxima permitida en la avenida en la que tuvo lugar el siniestro vial es de 60 kilómetros por hora”.

nicolas mattioli.jpg El cantante de cumbia Nicolás Mattioli, hijo de Leo Mattioli google

Marcolín detalló que Mattioli tiene permiso para conducir a pesar de tener visión monocular.

“No nos cabe la menor duda de que hay una imprudencia por parte de Mattioli. La imprudencia está en que no atendió a las condiciones del tránsito. No la vio, por el motivo que sea, porque no tiene una buena visión en un ojo, porque le dio el sol de frente, porque agarró el celular. Por cualquiera de los motivos que sea, él no la vio y debió verla. Esa es la imprudencia”, dijo la funcionaria.