La movilización convocada por Ni Una Menos reunió a cientos de personas. Desde la organización cuestionaron el desfinanciamiento de las políticas de prevención y asistencia y advirtió sobre el aumento de los femicidios.

Cientos de personas. Marcharon en Santa Fe por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reclamando políticas públicas. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Cientos de personas. Marcharon en Santa Fe por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reclamando políticas públicas. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

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Cientos de personas. Marcharon en Santa Fe por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reclamando políticas públicas. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

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Cientos de personas. Marcharon en Santa Fe por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reclamando políticas públicas. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Cientos de personas. Marcharon en Santa Fe por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reclamando políticas públicas. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Cientos de personas. Marcharon en Santa Fe por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reclamando políticas públicas. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Cientos de personas. Marcharon en Santa Fe por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reclamando políticas públicas. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Cientos de personas. Marcharon en Santa Fe por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reclamando políticas públicas. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Cientos de personas. Marcharon en Santa Fe por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reclamando políticas públicas. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Cientos de personas. Marcharon en Santa Fe por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reclamando políticas públicas. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Cientos de personas. Marcharon en Santa Fe por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reclamando políticas públicas. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Cientos de personas. Marcharon en Santa Fe por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reclamando políticas públicas. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Cientos de personas participaron este miércoles de la movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en la ciudad de Santa Fe . Bajo las consignas “Paren de matarnos” y “Ley de emergencia en violencia de género ya”, organizaciones feministas, sociales y sindicales recorrieron las calles para visibilizar la problemática de los femicidios y reclamar políticas públicas de prevención, asistencia y protección.

La convocatoria, impulsada por Ni Una Menos, comenzó en la explanada de la Municipalidad de Santa Fe, continuó hacia la Legislatura provincial y culminó en la Plaza de Mayo, frente a Casa de Gobierno. Allí se realizó el acto central, que incluyó la lectura de un documento, adhesiones de las organizaciones participantes y una propuesta cultural.

Cientos de personas. Marcharon en Santa Fe por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reclamando políticas públicas. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

En diálogo con UNO Santa Fe, Verónica Ansoldi, integrante de la Mesa Ni Una Menos y secretaria de Género de Siprus, destacó la convocatoria pese a las dificultades que atravesaron para organizar la movilización.

“Hay una gran convocatoria. No sabíamos cómo se iba a dar, qué iba a pasar, porque los colectivos al final cobraron, no respetaron la ordenanza que alguna vez supimos conseguir, y eso que lo fuimos a hablar a todas las empresas”, señaló.

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Ansoldi remarcó que muchas de las mujeres que participaron deben compatibilizar sus actividades laborales con las tareas de cuidado. “Las compañeras están trabajando, la mayoría está en el pluriempleo, empleadas o si no están a cargo de los cuidados. Pero hoy logramos una marcha enorme”, expresó.

La referente estimó que la columna ocupó tres cuadras completas y destacó el encuentro entre las organizaciones. “Tenemos mucha bronca, pero tenemos mucha alegría de encontrarnos porque no vamos a dejar pasar esto. Venimos a decir que nuestras vidas valen”, afirmó.

Cientos de personas. Marcharon en Santa Fe por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reclamando políticas públicas. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

La preocupación por los femicidios y las infancias

Durante la entrevista, Ansoldi manifestó su preocupación por la cantidad de femicidios registrados durante el año y por las consecuencias que la violencia de género provoca en niñas, niños y adolescentes.

“No puede ser que en noviembre de este año ya tengamos 50 femicidios. El año pasado tuvimos 32”, advirtió.

Además, sostuvo que muchos de estos casos están acompañados por suicidios y alertó sobre la situación de vulnerabilidad en la que quedan las infancias. “Estamos viendo que niñas y niños quedan en situación de suma vulnerabilidad porque no hay presupuesto, porque no hay promoción, porque no hay prevención”, señaló.

Cientos de personas. Marcharon en Santa Fe por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reclamando políticas públicas. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

El reclamo por una ley de emergencia y más asistencia

Uno de los principales ejes de la movilización fue el pedido de una ley provincial de emergencia en violencia de género. Para Ansoldi, la iniciativa debe contemplar un sistema de acompañamiento judicial y fortalecer los dispositivos territoriales destinados a asistir a las mujeres.

“Queremos que salga ya la emergencia de violencia de género, la emergencia provincial que es abarcativa, que estamos hablando de un servicio judicial que acompañe a las mujeres”, explicó.

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En ese sentido, cuestionó el desmantelamiento de los Centros de Acción Judicial barriales y la falta de asistencia para quienes atraviesan situaciones de violencia. “Los centros de acción judicial barriales ya no existen más, el abogado, la abogada que te acompañaba está totalmente desguazado”, sostuvo.

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También apuntó contra el funcionamiento de los canales de atención y reclamó responsabilidades a las autoridades. “La responsabilidad de los gobernantes porque también es el primer nivel de atención, y no está funcionando el 0800 tampoco, por ejemplo”, manifestó.

Cientos de personas. Marcharon en Santa Fe por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reclamando políticas públicas. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Críticas al desfinanciamiento de las políticas de género

Ansoldi consideró que el retiro del Estado y la reducción de las estructuras destinadas a abordar la problemática impactan directamente en la prevención y la asistencia. “Un Estado presente, básicamente. En este momento el Estado está retirado desde una política a la par de la política nacional. Acá ha habido un desguazamiento”, afirmó.

Como parte de ese proceso, mencionó que el Ministerio de Género pasó a tener rango de secretaría y cuestionó la desvinculación de trabajadores que reclamaban mejores condiciones laborales. Según expresó, esas decisiones contribuyeron a desarticular las políticas que se habían construido.

Cientos de personas. Marcharon en Santa Fe por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reclamando políticas públicas. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

La referente también puso el foco en la falta de financiamiento de la Educación Sexual Integral (ESI), cuya ley fue sancionada en 2006. A su vez, cuestionó las prioridades presupuestarias y señaló que, en el presupuesto provincial de 2027, las partidas para educación, salud, promoción y prevención quedan relegadas frente a otras áreas.

“Es palo y a la gorra”, sintetizó al referirse al escenario actual.

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Una problemática que involucra a toda la sociedad

Por último, Ansoldi planteó que la violencia de género no debe ser entendida como una problemática que afecta exclusivamente a las mujeres, sino como una cuestión social que atraviesa a toda la comunidad.

“La violencia de género no es solamente de las mujeres. Venimos hablando que nos atraviesa a todos, que es parte de la sociedad, que es parte de las infancias, de la deconstrucción de las masculinidades violentas”, sostuvo.

En esa línea, destacó la participación de trabajadores de la educación y de otros sectores sindicales que se sumaron a la marcha, y reclamó políticas de prevención y formación.

“Queremos deconstrucción de masculinidades violentas, queremos promoción, queremos prevención. Queremos ESI, queremos todo lo que alguna vez teníamos”, concluyó.