La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 26 de noviembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 26 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
• 7:30 a 10:30:
- Vittori, 9 de julio, Colodrero y Zenteno
Retiro de línea
- Junín, Hipólito Irigoyen, avenida Perón y San Lorenzo
Retiro de línea
• 8 a 12: avenida Blas Parera, Ignacio Crespo, Combatientes de Malvinas y Diez de Andino
Reemplazo de Elementos de Maniobra
• 8:30 a 12:30.
- Boneo, Padre Genesio, Gaboto y Chile
Reemplazo de Conductores
- avenida Blas Parera, Azcuénaga, Beruti y Lehmann
Mantenimiento
• 9 a 13: Rosatti, Chubut, Venezuela y Sarsotti
Tendido de línea
• 10:30 a 13:30: bulevar Gálvez, Chacabuco, Marcial Candioti y Belgrano
Retiro de línea
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
"FENÓMENO EL NIÑO - INUNDACIÓN": es posible que se hagan cortes preventivos, ante la crecida del río, en la zona de Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur. Estas decisiones se toman en conjunto con Protección Civil y Municipalidad de Santa Fe, en el marco del Comité de Crisis.
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