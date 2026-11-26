Cortes programados para este jueves 26 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este jueves 26 de noviembre en SANTA FE

- Vittori, 9 de julio, Colodrero y Zenteno

Retiro de línea

- Junín, Hipólito Irigoyen, avenida Perón y San Lorenzo

Retiro de línea

• 8 a 12: avenida Blas Parera, Ignacio Crespo, Combatientes de Malvinas y Diez de Andino

Reemplazo de Elementos de Maniobra

• 8:30 a 12:30.

- Boneo, Padre Genesio, Gaboto y Chile

Reemplazo de Conductores

- avenida Blas Parera, Azcuénaga, Beruti y Lehmann

Mantenimiento

• 9 a 13: Rosatti, Chubut, Venezuela y Sarsotti

Tendido de línea

• 10:30 a 13:30: bulevar Gálvez, Chacabuco, Marcial Candioti y Belgrano

Retiro de línea

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

"FENÓMENO EL NIÑO - INUNDACIÓN": es posible que se hagan cortes preventivos, ante la crecida del río, en la zona de Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur. Estas decisiones se toman en conjunto con Protección Civil y Municipalidad de Santa Fe, en el marco del Comité de Crisis.

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso