El encuentro internacional de negocios se realizará del 31 de agosto al 4 de septiembre y, por primera vez, tendrá actividades tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe. El Gobierno provincial busca ampliar la participación de empresas y generar nuevas oportunidades de exportación.

El Gobierno de Santa Fe presentó en Buenos Aires la tercera edición del Santa Fe Business Forum , el encuentro internacional de negocios con el que busca fortalecer las exportaciones y vincular a empresas locales con compradores de distintos países. Este año, el evento incorporará por primera vez a la ciudad de Santa Fe como segunda sede , además de Rosario, y tendrá como objetivo reunir a unas 1.200 empresas .

El foro se desarrollará del 31 de agosto al 4 de septiembre y combinará rondas de negocios, reuniones entre firmas santafesinas e importadores internacionales y actividades orientadas a promover la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas.

La presentación se realizó en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires y estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, junto a la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, y el subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones de la Nación, Tomás Villalba.

Santa Fe redobla su propuesta exportadora: el Business Forum sumará una sede en la capital y espera reunir a 1.200 empresas

Una nueva sede y una convocatoria récord

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de la capital provincial como sede del Business Forum, una decisión con la que la Provincia busca ampliar el alcance territorial del evento y consolidarlo como una de las principales plataformas de promoción comercial del país.

Según los datos oficiales, la primera edición reunió a unas 800 empresas y más de 250 compradores internacionales, mientras que la segunda convocó a cerca de 1.000 firmas. Para este año, la expectativa es alcanzar 1.200 empresas participantes.

El peso exportador de Santa Fe

Durante la presentación, Puccini destacó la relevancia de la provincia en el comercio exterior argentino y sostuvo que Santa Fe concentra el 22% de las exportaciones nacionales.

Además, señaló que los productos santafesinos llegan a 135 mercados internacionales y afirmó que de los US$87.000 millones que exporta la Argentina, alrededor de US$30.000 millones se generan o se canalizan desde Santa Fe.

El ministro también remarcó la ubicación estratégica de la provincia por su conexión con la hidrovía Paraná-Paraguay y el corredor bioceánico, y aseguró que durante la actual gestión se destinaron cerca de US$2.000 millones en obras de infraestructura, de los cuales, según indicó, casi el 90% estuvo orientado a proyectos vinculados con la producción, como rutas, caminos, redes de gas y energía eléctrica.

Con la mira en nuevos mercados

Desde el Gobierno provincial señalaron que el Business Forum apunta a generar nuevas oportunidades comerciales para las empresas santafesinas y a fortalecer su presencia en mercados internacionales.

En ese sentido, Losada sostuvo que los cambios en el escenario global obligan a las provincias exportadoras a ganar competitividad y atraer inversiones, mientras que desde la Nación destacaron el rol de Santa Fe dentro de la matriz productiva argentina y su aporte al comercio exterior.

Con la incorporación de una segunda sede y una convocatoria récord prevista para esta edición, el Business Forum buscará consolidarse como uno de los principales espacios de vinculación entre empresas argentinas y compradores internacionales, con foco en ampliar las oportunidades de exportación para la producción santafesina.