La inflación subió por tercer mes consecutivo: julio se ubicó en 1,9% y acumula 17,3% en lo que va del año

Representa una aceleración respecto a junio, que registró 1,6%. Según informó el Indec, la suba de precios en los últimos doce meses fue del 36,6%.

13 de agosto 2025 · 16:24hs
La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló en los últimos doce meses un 36,6 por ciento. Así lo informó este miércoles el Indec. La suba de precios de los primeros siete meses del año fue de 17,3%, según el informe del organismo estadístico. El IPC de julio, así, experimentó una aceleración respecto al 1,6% que había registrado el mes anterior.

El traslado a precios al consumidor de las tensiones cambiarias de julio fue leve. Una de las explicaciones tiene que ver con que la mayor parte de la escalada cambiaria de ese mes -que en total fue de un 14%- tuvo lugar en los últimos días del mes, con lo cual el impacto en el ecosistema general de precios debería notarse con más nitidez en agosto.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación promedio estimada para julio se ubicaba en 1,8%, un leve incremento respecto al mes anterior. Durante la quinta semana de julio, Analytica registró una variación semanal de 0,3% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires. De esta forma, el índice de julio se acercaría al 1,9%, un número replicado por otras consultoras.

Paritarias: el gobierno de Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Las estimaciones de Equilibra, precisamente, coinciden: tanto el IPC Nivel General como el IPC Núcleo subieron 1,9%, según sus propias estimaciones. Los precios Regulados lideraron el alza del mes (+2,4%), mientras que los Estacionales treparon menos de 2 por ciento. De igual manera, el relevamiento de precios minoristas de C&T para la región GBA presentó un incremento de 1,9% mensual.

Otras consultoras como LCG también auguraban un número similar, mientras que la Fundación Libertad y Progreso y C&T Asesores proyectaban que el IPC rondaría el 1,9 por ciento. El BBVA Research estimaba un 2,1% y Orlando Ferreres anticipó un 1,8 por ciento.

