La justicia frenó la cremación del cuerpo de Locomotora Oliveras: los motivos de la sorpresiva denuncia

El trámite estaba programado para este miércoles en el Cementerio Municipal de Santa Fe, el mismo lugar donde fue enviada tras su fallecimiento el lunes, luego de haber estado internada durante dos semanas en el hospital Cullen.

Grave denuncia

En el oficio, la auxiliar fiscal María José de la Torre, de la Unidad Fiscal Santa Fe, actuando por orden del fiscal federal penal coadyuvante Diego Orzuza Cock, se dirigió “con carácter urgente” a las autoridades del cementerio para instruirlas a que “se abstengan de proceder a la cremación del cuerpo de la Sra. Alejandra Marina Oliveras (…) hasta tanto se evalúe la posible realización de una autopsia judicial”.

Motivos de la denuncia

La abogada representante de quien presentó la denuncia expuso en diálogo con LT 10: "Los motivos están fundados en nuestra denuncia y en el peligro en la demora de que una vez que el cuerpo se crema no se puede determinar que sustancias tóxicas tiene en su interior. La autopsia es clave para conocer el nexo causal entre lo que se le puede haber suministrado, quienes pueden haberle suministrado estas sustancias no aptas para la salud, etc".

"Es una persona de interés público que fue extraordinaria para toda la sociedad. Mi cliente conoce desde adentro del deporte la mafia que existe con los medicamentos y los anabólicos esteroides prohibidos", aseguró la representante legal.