Las condiciones inestables se mantendrán durante el fin de semana en la ciudad de Santa Fe. Cuándo podrían llegar las lluvias y qué temperaturas se esperan hasta el lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por tormentas que abarca a los departamentos La Capital , San Jeónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual, informó el organismo.

Pronóstico extendido

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y con una temperatura de 22.1º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 28°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, continua el predominio de una masa de aire cálido y húmedo desde el este/noreste, sumado con la acción de corrientes temporales de aire frío en superficie. Se observa además, la acción a niveles medios atmosféricos de una extensa onda de depresión en la región litoral, lo que permite el desarrollo de eventos de lloviznas y/o lluvias dispersas principalmente en la mañana de la jornada de hoy, no se descartan mejoramientos temporales. Esta situación volvería a repetirse en la tarde/noche de la jornada del sábado, mejorando temporalmente, y manteniéndose las condiciones con un cierto grado de inestabilidad por lo menos hasta comienzos de semana próxima. Con respecto a las temperaturas, no se espera una variación de los registros térmicos.

Sábado con cielo mayormente nublado a nublado y con condiciones relativamente estables a algo inestables. Probabilidad de lloviznas y/o lluvias débiles hacia la tarde/noche y con una temperaturas con poco cambio: mínima 19º y máxima 27º. Vientos leves de dirección sur, rotando a leves de dirección este.

En tanto para el domingo se espera una jornada con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones relativamente estables y una temperaturas con poco cambio: mínima 18º y máxima 28º. Vientos leves a moderados de dirección sur.

Por último lunes con cielo parcialmente nublado a nublado y con condiciones relativamente estables a algo inestables. Baja posibilidad de ocurrencia de lloviznas dispersas y una temperaturas con poco cambio: mínima 18º y máxima 28º . Vientos leves de dirección este/sureste.

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