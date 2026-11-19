El accidente ocurrió este jueves por la tarde sobre la ruta provincial Nº 2, a la altura de barrio Paprosqui. La conductora de uno de los vehículos debió ser rescatada por Bomberos, mientras que su nieto de 6 años fue derivado al Hospital de Niños.

Accidente en Monte Vera. Dos autos colisionaron en ruta provincial Nº 2, resultando en el traslado de dos personas a centros de salud.

Un choque entre dos automóviles ocurrido este jueves alrededor de las 15.11 sobre la ruta provincial Nº 2, a la altura de barrio Paprosqui, en jurisdicción de Monte Vera , dejó como saldo a una mujer y a un niño de 6 años trasladados a distintos centros de salud. La conductora de uno de los vehículos había quedado atrapada en el habitáculo y debió ser rescatada por personal de Bomberos.

El siniestro involucró a un Peugeot 207 gris oscuro, en el que viajaban la mujer, identificada por la inicial C., y su nieto de 6 años, y un Fiat Cronos gris, conducido por un hombre identificado como F.

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Tras el impacto, los bomberos trabajaron en las maniobras de liberación y extracción de la conductora, con la colaboración del personal del servicio de emergencias 107. Una vez rescatada, fue asistida y trasladada en una ambulancia al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe.

El niño fue derivado al Hospital de Niños

El menor, que también viajaba en el Peugeot 207, había sido trasladado antes de la llegada de los bomberos al lugar. Una unidad del servicio 107 lo derivó al Hospital de Niños para recibir atención médica.

En tanto, el conductor del Fiat Cronos no presentaba lesiones visibles y no necesitó ser trasladado a un centro de salud.

Como parte del operativo, los bomberos también realizaron la desconexión de las baterías de ambos vehículos para prevenir posibles riesgos eléctricos.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 20ª de Monte Vera, personal de Caballería y de la Policía de Seguridad Vial. El operativo concluyó a las 17.02.