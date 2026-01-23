Uno Santa Fe | Santa Fe | licencia

La licencia de conducir digital en la app Mi Santa Fe ya cuenta con validez legal

Los documentos pueden exhibirse ante controles y autoridades dentro del territorio provincial. El Gobierno avanza además para que la licencia digital sea reconocida a nivel nacional.

23 de enero 2026 · 16:04hs
La licencia de conducir digital en la app Mi Santa Fe ya cuenta con validez legal

La licencia de conducir digital en la app Mi Santa Fe ya cuenta con validez legal

Las licencias de conducir emitidas en la provincia de Santa Fe ya se encuentran disponibles en la aplicación oficial Mi Santa Fe y cuentan con validez legal en todo el territorio provincial, por lo que pueden ser exhibidas ante controles de tránsito y autoridades, tanto en rutas como en ejidos urbanos, sin necesidad de portar el documento físico.

La medida se enmarca en el programa Territorio 5.0, orientado a la transformación digital del Estado, y tiene sustento en una resolución emitida en diciembre de 2025 por la Secretaría de Tecnología para la Gestión, dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, que otorga validez legal a los documentos digitales visualizados desde la aplicación Mi Santa Fe.

Además de la licencia de conducir, la plataforma permite acceder a certificados de vacunación, partidas de nacimiento, becas escolares y al seguimiento de trámites digitalizados, concentrando en un solo espacio distintos servicios provinciales.

Desde la Secretaría de Tecnología para la Gestión, su titular Ignacio Tabares explicó que la resolución “le da validez legal a Mi Santa Fe en un contexto en el que las aplicaciones digitales se convirtieron en herramientas cada vez más utilizadas por la ciudadanía”. En ese sentido, sostuvo que la política apunta a “hacerle la vida más fácil a los ciudadanos, generando un punto de encuentro digital que concentre trámites y documentación en un solo lugar”.

La incorporación de la licencia de conducir digital forma parte del proceso de modernización y digitalización del Estado provincial, orientado a simplificar gestiones, mejorar la experiencia ciudadana y fortalecer el acceso a los servicios públicos mediante herramientas tecnológicas. Desde el Gobierno de Santa Fe destacaron que esta iniciativa contribuye a una administración más eficiente, segura y cercana.

Cómo funciona la app Mi Santa Fe

La aplicación Mi Santa Fe es la plataforma digital oficial del Gobierno provincial y permite a los ciudadanos acceder, desde el teléfono celular, a documentación y servicios de manera simple y segura. Puede descargarse de forma gratuita desde Google Play y App Store.

Una vez instalada, las personas deben crear o vincular su cuenta con ID Ciudadana y validar sus datos para visualizar los documentos disponibles, entre ellos la licencia de conducir digital, certificados de vacunación, partidas de nacimiento y el estado de distintos trámites. La app funciona como una ventanilla única, reduce gestiones presenciales y garantiza el acceso a servicios en todo el territorio provincial.

Validez nacional, en proceso

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) precisaron que la totalidad de las licencias emitidas en Santa Fe ya se encuentran cargadas en la app Mi Santa Fe y pueden ser exhibidas ante controles. En paralelo, el Gobierno provincial avanza de manera gradual en la incorporación de estas licencias a la aplicación nacional Mi Argentina, con el objetivo de que tengan validez en todo el país.

El secretario de la APSV, Carlos Torres, explicó que “el proceso será progresivo, ya que la carga de las licencias es constante y gradual”. Detalló que las nuevas licencias se incorporan automáticamente a medida que son emitidas por los Centros de Emisión, mientras que las anteriores se irán sumando hasta completar la totalidad.

Torres aclaró además que, para visualizar la licencia digital en Mi Argentina, las personas deberán contar con una cuenta activa y los datos actualizados, para que el documento se muestre de forma automática en la aplicación.

licencia conducir Santa Fe
Noticias relacionadas
Virginia Monzón, tía y Romina Monzón, mamá de Jeremías. 

"Es reabrir permanentemente la herida": la mamá de Jeremías Monzón pidió frenar la difusión del video del crimen

Santa Fe bajo alerta roja por incendios forestales: la provincia planifica acciones y suma un avión hidrante para combatir el fuego

Santa Fe bajo alerta roja por incendios forestales: la provincia planifica acciones y suma un avión hidrante para combatir el fuego

emergencia en discapacidad: ultimatum judicial para que nacion cumpla con la ley

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Seguridad: Pullaro afirmó que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe

Seguridad: Pullaro afirmó que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe

Lo último

Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Es reabrir permanentemente la herida: la mamá de Jeremías Monzón pidió frenar la difusión del video del crimen

"Es reabrir permanentemente la herida": la mamá de Jeremías Monzón pidió frenar la difusión del video del crimen

Último Momento
Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Es reabrir permanentemente la herida: la mamá de Jeremías Monzón pidió frenar la difusión del video del crimen

"Es reabrir permanentemente la herida": la mamá de Jeremías Monzón pidió frenar la difusión del video del crimen

El lujo inesperado de Mauro Pittón en Unión vs Platense que hizo explotar a los hinchas

El lujo inesperado de Mauro Pittón en Unión vs Platense que hizo explotar a los hinchas

Sebastián Villa regresó a Independiente Rivadavia y fijaron una cláusula millonaria de salida

Sebastián Villa regresó a Independiente Rivadavia y fijaron una cláusula millonaria de salida

Ovación
Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"