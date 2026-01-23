La licencia de conducir digital en la app Mi Santa Fe ya cuenta con validez legal

Los documentos pueden exhibirse ante controles y autoridades dentro del territorio provincial. El Gobierno avanza además para que la licencia digital sea reconocida a nivel nacional.

Las licencias de conducir emitidas en la provincia de Santa Fe ya se encuentran disponibles en la aplicación oficial Mi Santa Fe y cuentan con validez legal en todo el territorio provincial , por lo que pueden ser exhibidas ante controles de tránsito y autoridades , tanto en rutas como en ejidos urbanos, sin necesidad de portar el documento físico .

La medida se enmarca en el programa Territorio 5.0 , orientado a la transformación digital del Estado, y tiene sustento en una resolución emitida en diciembre de 2025 por la Secretaría de Tecnología para la Gestión , dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, que otorga validez legal a los documentos digitales visualizados desde la aplicación Mi Santa Fe .

Además de la licencia de conducir, la plataforma permite acceder a certificados de vacunación, partidas de nacimiento, becas escolares y al seguimiento de trámites digitalizados, concentrando en un solo espacio distintos servicios provinciales.

Desde la Secretaría de Tecnología para la Gestión, su titular Ignacio Tabares explicó que la resolución “le da validez legal a Mi Santa Fe en un contexto en el que las aplicaciones digitales se convirtieron en herramientas cada vez más utilizadas por la ciudadanía”. En ese sentido, sostuvo que la política apunta a “hacerle la vida más fácil a los ciudadanos, generando un punto de encuentro digital que concentre trámites y documentación en un solo lugar”.

La incorporación de la licencia de conducir digital forma parte del proceso de modernización y digitalización del Estado provincial, orientado a simplificar gestiones, mejorar la experiencia ciudadana y fortalecer el acceso a los servicios públicos mediante herramientas tecnológicas. Desde el Gobierno de Santa Fe destacaron que esta iniciativa contribuye a una administración más eficiente, segura y cercana.

Cómo funciona la app Mi Santa Fe

La aplicación Mi Santa Fe es la plataforma digital oficial del Gobierno provincial y permite a los ciudadanos acceder, desde el teléfono celular, a documentación y servicios de manera simple y segura. Puede descargarse de forma gratuita desde Google Play y App Store.

Una vez instalada, las personas deben crear o vincular su cuenta con ID Ciudadana y validar sus datos para visualizar los documentos disponibles, entre ellos la licencia de conducir digital, certificados de vacunación, partidas de nacimiento y el estado de distintos trámites. La app funciona como una ventanilla única, reduce gestiones presenciales y garantiza el acceso a servicios en todo el territorio provincial.

Validez nacional, en proceso

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) precisaron que la totalidad de las licencias emitidas en Santa Fe ya se encuentran cargadas en la app Mi Santa Fe y pueden ser exhibidas ante controles. En paralelo, el Gobierno provincial avanza de manera gradual en la incorporación de estas licencias a la aplicación nacional Mi Argentina, con el objetivo de que tengan validez en todo el país.

El secretario de la APSV, Carlos Torres, explicó que “el proceso será progresivo, ya que la carga de las licencias es constante y gradual”. Detalló que las nuevas licencias se incorporan automáticamente a medida que son emitidas por los Centros de Emisión, mientras que las anteriores se irán sumando hasta completar la totalidad.

Torres aclaró además que, para visualizar la licencia digital en Mi Argentina, las personas deberán contar con una cuenta activa y los datos actualizados, para que el documento se muestre de forma automática en la aplicación.