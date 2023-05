Sostuvo que es un acompañamiento individual con cada uno, además de que trabajan mucho con los niños trans. "No pasa lo mismo con un niño cis que elige el club del barrio para hacer fútbol y ya está todo bien. Los acompañamos a los chicos, tenemos que ir, fijarnos si está capacitado el espacio, si tienen perspectiva de diversidad sexual y si no es así intentar que lo sea", contó. La asociación se reúne todos los martes y trabaja mucho con las familias.

Sobre los inicios de la asociación, dijo: "La grupalidad la formé por una necesidad propia, porque sí existía esta asociación de varones trans en Rosario, pero no acá. Obviamente me encontré muy solo cuando comencé la transición, ya que no había ningún espacio donde me pudiera referenciar, ahí uno va viendo la importancia de estar entre pares para transicionar. La verdad que eso es todo para uno siendo trans, poder reflejarte en el otro, compartir tus experiencias y es algo importante en la transición".

Con las ganas de tener un espacio de contención en Santa Fe, habló con dos jóvenes de la asociación de Rosario y logró que se expanda hasta esta ciudad. Obtuvieron la personería jurídica y luego arrancó a buscar a quienes eran las transmasculinidades santafesinas y sobre todo los niños y niñas trans. "Obviamente que creció muchísimo la asociación porque era un espacio que faltaba, siempre que se hablaba del colectivo trans se hablaba de los adultos y las voces de esas adolescencias, de esas niñeces quedaban muy por afuera, así que fue positivo", señaló. Hoy en día más de 200 personas integran la asociación.

"Creo que los miedos siempre son sociales porque te ponen en una dicotomía tremenda al arrancar la transición. Estás superfeliz porque lo esperaste toda tu vida y querés todos los cambios ya. Pero a la vez, está todo este miedo del qué va a pasar, el destino incierto, y eso siempre depende de los demás, de la transición social. Toda esa felicidad tuya termina o puede ser pisoteada porque la gente que querés ya no forma más parte de tu vida. A veces tenés que tomar decisiones muy difíciles, cuando no te queda otra que alejarte de personas que no te acompañan, que te siguen tratando con tu nombre anterior", indicó Gio.

Dentro de este proceso que deben enfrentar, resaltó: "Después está la lucha del día a día. Se piensa mucho la transición en lo físico, entonces uno se imagina «este chico es un varón porque lo veo así, porque tiene una barba». En los comienzos, cuando empieza a inyectarse, no se ve así y en todo ese camino uno recibe muchas violencias, la gente se confunde, te tratan de mujer, y sin contar la cantidad de compañeros que deciden no hormonarse y son igual de válidos, son igual de varones, pero ante los ojos de la sociedad no lo son. Eso es lo difícil de deconstruir, lo binario".

Resaltó el papel fundamental que cumple la familia cuando uno de ellos decide hacer la transición: "Es muy notable cómo cambia la calidad de vida de una persona trans cuando de chicos, aunque sea un integrante de la familia acompaña. Con la asociación vemos que es fundamental el poder trabajar articuladamente con los familiares. Toda la familia transiciona con la persona trans que está dentro de la casa, porque hay que desaprender todo lo que aprendieron alguna vez para volver a construir, a acostumbrarse al nuevo nombre".

"Lo habitacional termina siendo terrible. Todo este último año estuvimos haciendo malabares para poder dar una mano a compañeros que quedaron fuera de los lugares donde podían vivir. Imaginate que muchas de las personas cuando no son acompañadas por sus familias son expulsadas de sus casas siendo muy jóvenes, ahí es donde hablamos de la corta expectativa de vida de la población trans. Se da una cadena, si abandonás la escuela te cuesta conseguir un trabajo, y si lo conseguís es difícil poder pagar un alquiler. Es una cadena que se puede evitar si tuviésemos la real implementación del cupo laboral travesti trans, si tuviésemos la real implantación de la ESI", explicó.

Y sentenció: "El cupo laboral trans a nivel provincial no se implementa correctamente. Hay que poder darles oportunidades de trabajo al colectivo para que podamos empezar a pensar en vidas más dignas, para poder proyectar. Creo que simplemente hay que mirar para el costado, en el lugar donde trabajás cuántas personas trans hay, la respuesta ninguna me parece que no queda tan errada en nuestro discurso".

Respecto a los niños trans, remarcó aún más la necesidad del apoyo familiar. "Cuando está dentro de tu casa esa situación, en la que ves realmente el sufrir y el malestar de tu hijo o hija y que no es un juego, que no hay vuelta atrás, si vas actuando y encaminado desde el amor no te queda otra que acompañar a esos niños. Ellos saben lo que quieren. Es muy loco cómo la gente piensa que de repente aparecimos, no existimos cuando éramos niños las personas trans, simplemente aparecimos siendo grandes... ¡No! También fuimos niños, fuimos niños trans. Hay que entender al niño como un sujeto de derecho autónomo. Cuando salgamos del pensamiento de «no sabe nada porque es chico, yo sé más que él su sentir», ahí vamos a empezar a entender muchas cosas, cuando realmente escuchemos a los niños. Los chicos y chicas saben lo que son, es algo identitario, por ahí a una persona cis le cuesta entenderlo porque automáticamente se siente conforme con el sexo que le asignaron al nacer", manifestó el referente de la comunidad.

"Algo que noto y que me preocupa es cuánto está creciendo la derecha, lo bien financiado que está ese odio y esos discursos. Nos atacan y todo el tiempo amenazan con quitarnos los derechos que tanto nos costaron conseguir. Imagínate todos los derechos que faltan y todavía tenemos que preocuparnos por sostener los que ya ganamos", resaltó.

Aquellos interesados en conocer más acerca de la comunidad, lo pueden hacer por medio de sus cuentas de Instagram (@giovi.vomitanglitter y @varonestrans). "A la persona que quiere transicionar y tiene todos esos miedos quiero decirle que los tuvimos todos. Uno ve que las redes sociales generan muchísima ansiedad. La verdad es que todas las personas que vemos pasamos por esos dolores y miedos, pero no hay nada que pueda pasar que sea peor que no ser libre. Que se animen", cerró.

