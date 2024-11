La mamá de Sofía Delgado: "No hablo desde la bronca, quiero que los culpables se pudran en la cárcel"

Claudina, la mamá de Sofía Delgado, esta mañana en el Instituto Médico Legal. "Voy a seguir luchando, no voy a bajar los brazos", afirmó

A la salida del Instituto Médico Legal (IML) en donde se desarrolla la autopsia del cuerpo de la joven de 20 años, oriunda de San Lorenzo y hallada sin vida, su mamá, expresó : “Que se pudran en la cárcel estos hijos re mil putas sin nombre, no se pueden llamar personas . Sabe toda la Argentina y ellos no se enteraron ”.

El cuerpo de Sofía Delgado estaba atado de pies y manos, dentro de una bolsa de arpillera

“Mi pedido es de Justicia. El que tenga intervenir, que lo haga, con la carátula que tenga que poner. Pero que marque un precedente, quiero que se pudran en la cárcel”, remarcó y advirtió: “No hablo desde la bronca y el dolor porque no te puedo decir qué dolor tengo, no los quiero libres a ninguno de los que hayan participado”.

Luego, consultada acerca de las personas detenidas, respondió: “No sé si los conozco o no, espero no conocerlos”.

Tras asegurar que se siente apoyada políticamente, Claudina insistió con su pedido: “Esto no puede seguir pasando en ninguna parte del país. Hoy empieza mi lucha, ¿cómo voy a bajar los brazos? Ahora tengo que estar más fuerte que nunca para pedir Justicia para mi hija y para todas las chicas a las que les pase esto”. Y concluyó: “Que no me vengan con boludeces, se tienen que pudrir en la cárcel”.