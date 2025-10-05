Uno Santa Fe | Santa Fe | multas

La Municipalidad actualizó el valor de las multas de tránsito y control urbano en Santa Fe: los montos

Desde el 4 de octubre rige un nuevo cuadro tarifario debido al incremento de la Unidad Fija (UF), que se calcula según el precio del litro de nafta súper

5 de octubre 2025 · 14:02hs
La Municipalidad actualizó el valor de las multas de tránsito y control urbano en Santa Fe: los montos

La Municipalidad de Santa Fe informó que desde este sábado 4 de octubre comenzaron a regir los nuevos valores de las multas de tránsito y de control urbano, tras la actualización del valor de la Unidad Fija (UF), que pasó de $1.365 a $1.535.

Según establece la Ordenanza N.º 7882 y el Código de Faltas Municipal N.º 7881, la UF se calcula de acuerdo con el precio del litro de nafta súper en la ciudad y es el parámetro utilizado para fijar los montos mínimos y máximos de todas las contravenciones.

El ajuste, dispuesto por el Poder Ejecutivo municipal, impacta directamente en el monto final de las multas, que se determinan en UF al momento del pago. En la mayoría de los casos, los infractores pueden abonar voluntariamente con un descuento del 20%, excepto en infracciones graves como alcoholemia o narcolemia positiva.

Nuevos valores de las multas de tránsito

-Cruzar semáforo en rojo: desde $291.650 hasta $1.688.500 (voluntario: $233.320)

-Exceso de velocidad de 0 a 20 km/h: desde $145.825 hasta $1.458.250 (voluntario: $116.660)

-Exceso de 20 a 40 km/h: desde $230.250 hasta $2.302.500 (voluntario: $184.200)

-Exceso de más de 40 km/h: desde $337.700 hasta $3.377.000 (voluntario: $270.160)

-Estacionamiento indebido: desde $23.025 hasta $230.250 (voluntario: $18.420)

-Alcoholemia o narcolemia positiva: desde $291.650 hasta $2.916.500 (voluntario: $233.320)

Multas de control urbano

-Arrojar basura en la vía pública: desde $122.800 hasta $1.228.000 (voluntario: $98.240)

-Publicidad no autorizada: desde $383.750 hasta $3.837.500 (voluntario: $307.000)

-Colocar elementos en la vía pública sin permiso: desde $122.800 hasta $1.228.000 (voluntario: $98.240)

-Ruidos molestos: desde $767.500 hasta $4.605.000 (voluntario: $614.000)

Estos valores ya están en vigencia y se aplican a todas las actas labradas desde el 4 de octubre en adelante.

multas tránsito control
Noticias relacionadas
Cacho Deicas, junto a Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

la epe detecto otras 7 mil conexiones irregulares: el insolito caso de una empresa fabricante de neumaticos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: el insólito caso de una empresa fabricante de neumáticos

Venta de autos cero kilómetros

Efecto dólar: incertidumbre en el mercado automotor santafesino por la falta de listas de precios

El investigador santafesino Iván Sanchis.

Un investigador santafesino fue distinguido con un premio internacional por su tesis sobre el Alzheimer

Lo último

Bernardi, autocrítico: Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar

Bernardi, autocrítico: "Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar"

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Defensores Unidos

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Defensores Unidos

Medrán: Tengo contrato hasta 2026 y me encantaría seguir en Colón

Medrán: "Tengo contrato hasta 2026 y me encantaría seguir en Colón"

Último Momento
Bernardi, autocrítico: Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar

Bernardi, autocrítico: "Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar"

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Defensores Unidos

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Defensores Unidos

Medrán: Tengo contrato hasta 2026 y me encantaría seguir en Colón

Medrán: "Tengo contrato hasta 2026 y me encantaría seguir en Colón"

El Sevilla de Almeyda aplastó al Barcelona en la Liga de España

El Sevilla de Almeyda aplastó al Barcelona en la Liga de España

Colón cerró una penosa y vergonzante campaña superando a Defensores Unidos

Colón cerró una penosa y vergonzante campaña superando a Defensores Unidos

Ovación
Bernardi, autocrítico: Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar

Bernardi, autocrítico: "Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar"

El mensaje de los exjugadores que llegó al corazón de los Sabaleros

El mensaje de los exjugadores que llegó al corazón de los Sabaleros

Todo el color y el calor de los hinchas de Colón en la previa del duelo ante el CADU

Todo el color y el calor de los hinchas de Colón en la previa del duelo ante el CADU

Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto: Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Policiales
Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario