La Municipalidad actualizó el valor de las multas de tránsito y control urbano en Santa Fe: los montos

Desde el 4 de octubre rige un nuevo cuadro tarifario debido al incremento de la Unidad Fija (UF), que se calcula según el precio del litro de nafta súper

La Municipalidad de Santa Fe informó que desde este sábado 4 de octubre comenzaron a regir los nuevos valores de las multas de tránsito y de control urbano , tras la actualización del valor de la Unidad Fija (UF) , que pasó de $1.365 a $1.535 .

Según establece la Ordenanza N.º 7882 y el Código de Faltas Municipal N.º 7881 , la UF se calcula de acuerdo con el precio del litro de nafta súper en la ciudad y es el parámetro utilizado para fijar los montos mínimos y máximos de todas las contravenciones.

El ajuste, dispuesto por el Poder Ejecutivo municipal, impacta directamente en el monto final de las multas, que se determinan en UF al momento del pago. En la mayoría de los casos, los infractores pueden abonar voluntariamente con un descuento del 20%, excepto en infracciones graves como alcoholemia o narcolemia positiva.

Nuevos valores de las multas de tránsito

-Cruzar semáforo en rojo: desde $291.650 hasta $1.688.500 (voluntario: $233.320)

-Exceso de velocidad de 0 a 20 km/h: desde $145.825 hasta $1.458.250 (voluntario: $116.660)

-Exceso de 20 a 40 km/h: desde $230.250 hasta $2.302.500 (voluntario: $184.200)

-Exceso de más de 40 km/h: desde $337.700 hasta $3.377.000 (voluntario: $270.160)

-Estacionamiento indebido: desde $23.025 hasta $230.250 (voluntario: $18.420)

-Alcoholemia o narcolemia positiva: desde $291.650 hasta $2.916.500 (voluntario: $233.320)

Multas de control urbano

-Arrojar basura en la vía pública: desde $122.800 hasta $1.228.000 (voluntario: $98.240)

-Publicidad no autorizada: desde $383.750 hasta $3.837.500 (voluntario: $307.000)

-Colocar elementos en la vía pública sin permiso: desde $122.800 hasta $1.228.000 (voluntario: $98.240)

-Ruidos molestos: desde $767.500 hasta $4.605.000 (voluntario: $614.000)

Estos valores ya están en vigencia y se aplican a todas las actas labradas desde el 4 de octubre en adelante.