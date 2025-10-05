La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: el insólito caso de una empresa fabricante de neumáticos

La empresa provincial realizó más de 80 mil inspecciones en toda la provincia. Aplican inteligencia artificial para detectar fraudes.

En lo que va de 2025, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) realizó más de 81 mil inspecciones y detectó casi 20 mil conexiones irregulares en distintos puntos de Santa Fe. Los operativos, que forman parte de una estrategia de control y modernización impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo provincial, permitieron recuperar más de $2.900 millones , equivalentes a 1,9 millones de dólares , cifra récord desde que se implementó el programa.

“ Llevamos recuperados alrededor de 2.900 millones de pesos, un 381% más que en el periodo 2022-2024 ”, precisó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , quien remarcó que los recursos recuperados se destinarán a fortalecer el sistema eléctrico y financiar nuevas obras en toda la provincia.

Por su parte, la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, destacó que los controles se basan en el análisis de consumos mediante herramientas de inteligencia artificial y big data. “Estamos mejorando los procesos de control de pérdidas con inspecciones basadas en datos, como nos pidieron el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro Puccini. Analizamos patrones de consumo y localizamos usuarios con mayor probabilidad de hurto”, explicó.

Controles inteligentes y sanciones

De acuerdo al informe oficial, los operativos alcanzaron una efectividad del 24,2%, el nivel más alto desde el inicio del plan. En total, se detectaron 19.810 conexiones irregulares que derivaron en sanciones económicas y denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

“Hemos venido a poner en orden la empresa, tanto dentro como hacia afuera. Los usuarios que roban energía reciben sanción y denuncia penal. El ahorro y la eficiencia se traducen en obras: más de 100 en ejecución y 104 mil millones de pesos en inversión”, subrayó Puccini.

Rodríguez agregó que la empresa desarrolló tableros de control digital para seguir cada caso y medir el impacto de las intervenciones: “El control inteligente y el trabajo sobre los datos permiten recuperar dinero que la empresa estaba perdiendo y redireccionarlo directamente a obras que mejoran el servicio”.

Operativos en toda la provincia

Durante julio, agosto y septiembre se realizaron 27.448 inspecciones y se detectaron 7.075 conexiones clandestinas, una de las cifras trimestrales más altas de los últimos años.

Los controles se concentraron en las ciudades con mayor número de usuarios: Rosario (21.500), Santa Fe (37.000), Rafaela (2.100) y Santo Tomé (4.500), aunque se extendieron a más de 100 localidades santafesinas.

Entre los casos más llamativos, en Serodino, en el sur provincial, se descubrió una empresa fabricante de neumáticos que consumía energía no registrada por un monto estimado en $133 millones, mientras que en Zavalla se detectó un comercio con derivación de cable valuada en $4 millones.

Crecimiento sostenido

Mes a mes, la EPE registró un incremento constante en el recupero de energía: de 9.653 inspecciones en enero con 2.395 irregularidades, a 6.843 inspecciones en septiembre con 1.739 casos. En total, se lograron recuperar 12.936.323 kWh, un aumento del 130% respecto al mismo período de 2022 y 2023.

“Estamos creciendo en efectividad a través de la incorporación de nuevas tecnologías y la capacitación del personal”, señaló Rodríguez, quien destacó además la participación en foros regionales e intercambios internacionales para fortalecer las prácticas de control.