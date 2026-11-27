El operativo se desplegó este viernes por la mañana sobre calle Cándido Pujato al 2.400. La medida, dictada por el juez Javier Fernando Deud, desalojó a unas 12 familias tras casi una década de litigio. La propietaria afirmó que falsificaron sus firmas para subalquilar las unidades y confirmó que tapiará el inmueble para evitar nuevas ocupaciones.

En cumplimiento de un mandato judicial dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 12, a cargo del juez Javier Fernando Deud, personal de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe y nueve oficiales de justicia, ejecutaron este viernes 27 de noviembre por la mañana un desalojo masivo en barrio Mariano Comas .

El procedimiento comenzó pasadas las 9 de la mañana en un pasillo situado sobre calle Cándido Pujato al 2.400 (entre Avenida Aristóbulo del Valle y Pedro Vittori), donde se emplazan 17 departamentos. Según precisaron fuentes del tribunal, las aproximadamente 12 familias que habitaban el complejo habían recibido la notificación de desalojo con un mes de anticipación. Debido a la presencia de menores de edad en el predio, se requirió la intervención preventiva de áreas estatales dedicadas a la protección de los derechos de la Niñez.

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Para garantizar la seguridad de los agentes, la extracción de mobiliario y el ordenamiento del tránsito, efectivos policiales e inspectores municipales montaron un corte total de circulación sobre Cándido Pujato entre Aristóbulo del Valle y Pedro Vittori.

“Llevamos ocho años con esto judicializado. Nos colocaron una puerta para no dejarnos pasar, copiaron contratos antiguos y falsificaron mi firma para alquilar los departamentos. Hoy tapiamos todo y vamos a pedir guardia policial para que no lo vuelvan a usurpar”, subrayó a UNO Santa Fe, Marta, co-propietaria del inmueble desalojado.

Firma falsificada, subalquileres e inicio del litigio

En diálogo con UNO Santa Fe, Marta, co-propietaria del espacio junto a su sobrino, detalló el extenso derrotero judicial que atravesó la familia para recuperar la titularidad efectiva del patrimonio. La mujer explicó que la finca quedó formalmente a su nombre hace 14 años, tras el fallecimiento de su padre:

Quiebre de contratos: en los primeros años mantuvieron los contratos de alquiler iniciados por su padre, pero el conflicto estalló cuando los inquilinos cesaron los pagos y se negaron a restituir los inmuebles.

División violenta: hace aproximadamente ocho años el conflicto se agravó tras la colocación de un portón divisorio que bloqueó el acceso de los dueños al resto del terreno.

Falsificación de documentos: Marta denunció además la existencia de una red de subalquileres irregulares confeccionada sobre contratos viejos: "Copiaron todo y falsificaron mi firma para seguir metiendo gente".

Deterioro edilicio y medidas de resguardo

Respecto de la infraestructura, la dueña recordó que las unidades habían sido construidas originalmente como monoambientes para estudiantes universitarios, dada su cercanía con distintas facultades. Sin embargo, en la última inspección realizada con auxilio judicial constató un avanzado cuadro de deterioro, caracterizado por la acumulación de residuos, rotura de aberturas y obstrucción de desagües y canaletas.

Tras la culminación del desalojo y la firma de los exhortos de posesión formal, los propietarios confirmaron que la primera medida de resguardo consistirá en tapiar todos los accesos al pasillo y disponer de custodia policial fija o patrullaje preventivo en el sector para impedir intentos de reocupación. El destino inmobiliario definitivo del terreno continuará en evaluación familiar.