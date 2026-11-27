El viernes comenzó con 24,5° y una máxima prevista de 31°. Para el sábado, domingo y lunes se esperan jornadas estables, con cielo despejado a algo nublado y mucho calor

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este viernes e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y con una temperatura de 24.5º a las 8 de la mañana y una m áxima prevista de 31° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa una configuración en las masas de aire con aportes de aire más cálido y húmedo desde el norte/noreste a la región, lo que permitirá que las jornadas se mantengan con condiciones estables, con nubosidad variada por momentos y con ascenso de los registros térmicos, principalmente de las máximas . A priori no se prevé eventos de lluvia para los próximos días .

Sábado con cielo mayormente soleado a con nubosidad variable y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 19º y ascenso en las máximas, 34º. Vientos leves de dirección norte/noreste.

En tanto para el domingo se espera un cielo despejado a algo nublado con condiciones estables y temperaturas con poco cambio: mínima 20º y máxima 33º. Vientos leves de dirección noreste.

Por último, lunes con cielo despejado a algo nublado y condiciones estables con temperaturas con poco cambio: mínima 21º y máxima 34º. Vientos leves a moderados predominantes de dirección norte/noreste.