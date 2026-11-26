En el marco del Último Último Día (UUD) y las celebraciones por los egresados, el intendente Poletti manifestó su indignación por los daños ocasionados en espacios públicos y convocó a estudiantes y familias a festejar con responsabilidad.

"Festejar sí, vandalizar no": el contundente pedido de Poletti ante las celebraciones escolares del UUD

"Festejar sí, vandalizar no": el contundente pedido de Poletti ante las celebraciones escolares del UUD

Con la llegada de los últimos días de clases y los festejos por el Último Último Día (UUD) , la Municipalidad de Santa Fe hace un llamado a estudiantes, familias e instituciones educativas para que las celebraciones se desarrollen de manera responsable, cuidando los espacios públicos y respetando la convivencia ciudadana.

En los últimos años, algunas de estas celebraciones dejaron como consecuencia residuos en la vía pública y daños en distintos espacios de la ciudad. Frente a esta situación, el Municipio trabaja junto a las comunidades educativas para promover otras formas de festejar, sin perder la alegría de estos momentos tan importantes para los estudiantes.

“Nosotros no estamos diciendo que no festejen, pero se puede festejar sin vandalizar el espacio público”, expresó el intendente. En ese sentido, señaló que el cuidado de la ciudad es una responsabilidad compartida y convocó también a las familias y a los amigos de los estudiantes a acompañar y promover conductas responsables.

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Poletti hizo referencia a los recientes daños registrados en las letras corpóreas de la Costanera Oeste y explicó que el Municipio debió destinar trabajadores a repararlas ya que habían sido vandalizadas durante los festejos. También recordó los incidentes ocurridos en la plaza Pueyrredón durante el Último Primer Día (UPD).

“Se pueden hacer cosas festejando sin arruinar la ciudad”, remarcó el intendente, quien propuso alternativas sencillas para evitar que los festejos dejen suciedad en la vía pública. Por ejemplo, utilizar una lona para realizar las tradicionales celebraciones con harina, huevos u otros elementos y luego retirar todos los residuos, de manera que el espacio quede limpio.

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Festejos de Fin de Año Solidario y Ambiental

En este marco, la Municipalidad puso a disposición de las instituciones educativas el proyecto “Festejos de Fin de Año Solidario y Ambiental”, una propuesta que busca transformar las celebraciones escolares en encuentros responsables, solidarios y sustentables.

La iniciativa está destinada principalmente a estudiantes de quinto año del nivel secundario, sexto año de escuelas técnicas y séptimo grado del nivel primario de establecimientos ubicados en el microcentro de la ciudad. Su objetivo es reducir la generación de residuos, evitar el deterioro de los espacios públicos y promover el compromiso de los jóvenes con el ambiente y la comunidad.

Proyecto

El proyecto contempla dos acciones principales. Por un lado, propone reemplazar la tradicional rotura de carpetas por campañas escolares de recuperación de papel y cartón. El material recolectado es retirado y pesado por el Municipio y luego entregado a la asociación civil Dignidad y Vida Sana, que obtiene un beneficio económico a partir de su comercialización.

Por otro lado, se establecen Puntos Oficiales de Festejos (POF), espacios públicos específicos, acordados y señalizados para que los estudiantes puedan celebrar el cierre del ciclo lectivo en condiciones adecuadas, promoviendo la limpieza, el cuidado del patrimonio urbano y la convivencia.

La propuesta también incluye instancias de trabajo conjunto entre el Municipio, las autoridades escolares, los centros de estudiantes y las familias, con acciones de concientización y acompañamiento previas a las celebraciones.

Desde la Municipalidad se recuerda que festejar y compartir estos momentos es parte de la vida estudiantil, pero que hacerlo de manera responsable también implica reconocer que los espacios públicos son de todos. El objetivo es que cada cierre de ciclo sea una celebración para recordar, sin que eso signifique perjudicar a otros vecinos ni dañar la ciudad.