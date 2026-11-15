Crecida del Paraná: ya fue evacuado el 90% de la hacienda de las islas y quedan entre 80.000 y 90.000 animales

De un stock inicial superior a las 700.000 cabezas, la mayor parte del ganado fue trasladada a zonas más seguras ante el avance del río. Ahora se refuerzan los controles sanitarios de los rodeos y la búsqueda de campos y forrajes para los productores.

La crecida del río Paraná obligó a retirar de las zonas anegables a la mayor parte de la hacienda que permanecía en las islas del territorio santafesino. Según los relevamientos del Ministerio de Desarrollo Productivo, ya fue evacuado cerca del 90% del ganado que estaba expuesto al avance del agua y actualmente quedan entre 80.000 y 90.000 animales en sectores altos, en su mayoría bajo un esquema de manejo planificado.

El operativo comenzó a partir de los alertas tempranos sobre el repunte del río y las herramientas previstas en el Decreto N° 1951. De un stock inicial superior a las 700.000 cabezas relevadas en agosto, los sondeos realizados en los últimos días indican que la mayor parte de los animales ya fue trasladada hacia establecimientos en tierra firme.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, confirmó que el escenario más delicado en el humedal quedó bajo control. “La hacienda en isla, que era el principal problema, ya ha sido retirada. Quedaron unas 80.000 cabezas. Por el sondeo que hicimos estos días, mucho de lo que queda -insistimos que es mayoritariamente programado- permanece en islas altas, por lo que hoy no tenemos un conflicto crítico en el territorio insular”, señaló.

El traslado de animales y los registros de Senasa

Los datos de los relevamientos territoriales presentan una diferencia respecto de los registros administrativos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). En sus padrones todavía figuran cerca de 170.000 cabezas en territorio insular, aunque los equipos técnicos explicaron que esto responde al desfasaje habitual en la actualización del sistema.

Según indicaron, muchos productores concretaron la salida de los animales mediante el Certificado Provisorio de Tránsito Animal (CPTA), mientras que otros todavía tienen pendiente el cierre formal de los Documentos de Tránsito Electrónico (DTE).

El río Paraná volvió a crecer en Santa Fe, llegó a los 5,70 metros y alcanzó el nivel de evacuación

Superada la etapa de traslado urgente, la prioridad ahora está puesta en controlar las condiciones sanitarias de los rodeos que llegaron a establecimientos continentales. El objetivo es verificar los destinos de los animales y evitar inconvenientes sanitarios en los distritos receptores.

“Estamos monitoreando junto con Senasa la cuestión sanitaria de esos rodeos que salen de las islas para no generar ningún desorden sanitario en otros distritos. Estamos chequeando los destinos hacia donde fueron los animales y procurando que todos los protocolos se cumplan”, explicó Mántaras.

Para agilizar los movimientos de hacienda continúan vigentes las flexibilizaciones normativas gestionadas ante Senasa nacional. Estas permiten facilitar los traslados hacia departamentos santafesinos como Vera, General Obligado, San Justo y San Cristóbal, además de otras provincias como Córdoba, Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero.

Campos disponibles y prevención de enfermedades

Otro de los desafíos es garantizar espacio y alimento para los animales que debieron abandonar las islas. Para eso, el Ministerio de Desarrollo Productivo reforzó la difusión del Registro de Ofrecimientos de Campos y Reservas de Pastajes (Ropeca), una plataforma provincial que permite vincular a productores que necesitan relocalizar su hacienda con quienes ofrecen superficies de pastoreo y reservas de forraje.

El portal cuenta actualmente con 45 oferentes activos, entre campos de pastaje y reservas de rollos. Desde la cartera productiva señalaron que existe disponibilidad en la región centro, especialmente en los departamentos San Justo y San Cristóbal.

En paralelo, el Gobierno provincial definió un trabajo conjunto entre los ministerios de Desarrollo Productivo y Salud para prevenir enfermedades asociadas a los terrenos anegados. Entre las principales preocupaciones aparecen la leptospirosis, la encefalomielitis equina y el dengue.

“Vamos a trabajar articuladamente con Salud por algunas enfermedades que van a empezar a aparecer como consecuencia de los campos anegados: leptospirosis principalmente, encefalomielitis equina y el acompañamiento en la campaña de dengue, desplegando tareas y recomendaciones en zonas rurales y poblados vinculados”, adelantó el funcionario.

Los operativos que siguen en marcha

Aunque el repliegue de la hacienda permitió superar el momento más crítico, continúan los dispositivos para ordenar los movimientos de animales y garantizar condiciones de seguridad.

Entre las medidas vigentes se encuentra el cruce habilitado junto a Recursos Hídricos en las defensas de San Javier para el paso de arreos. También continúa la descarga fluvial diurna en Puerto Reconquista, bajo supervisión de Prefectura Naval Argentina.

Además, se mantiene la obligatoriedad del uso de chalecos salvavidas y la prohibición de realizar maniobras nocturnas. En las rutas provinciales 1 y nacional 11 siguen los patrullajes de Seguridad Vial y Protección Civil.

Por fuera de la cuenca del Paraná, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo señalaron que la actividad agropecuaria atraviesa una campaña favorable, con una buena cosecha de trigo y un avance positivo de la siembra de los cultivos de gruesa.