La Provincia abre la inscripción para 1.400 cadetes policiales: becas de hasta $500.000 y formación en Rosario y Recreo

El Gobierno de Santa Fe, a través del ISEP, lanzó una nueva convocatoria para ingresar a la Policía provincial. La inscripción estará abierta del 22 de junio al 15 de agosto y ofrece becas actualizadas, formación de dos años bajo régimen de internado y más de 1.400 cupos para jóvenes de toda la provincia

Santa Fe quiere sumar 1.400 nuevos policías y ofrece becas de hasta 500.000 pesos para la formación

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe , a través del Instituto de Seguridad Pública (ISEP) , abrió la inscripción para incorporar a 1.400 cadetes a la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana , el trayecto formativo que habilita el ingreso a la Policía de la Provincia de Santa Fe . La convocatoria está dirigida a jóvenes de toda Santa Fe , sin distinción de género, y contempla un renovado sistema de becas de hasta 500.000 pesos mensuales para postulantes de departamentos priorizados .

La formación comenzará en marzo de 2027 y finalizará en diciembre de 2028 . Durante esos dos años, los estudiantes cursarán bajo régimen de internado , con salidas los fines de semana, en las sedes del ISEP en Rosario y Recreo . Al completar el segundo año obtendrán además el título intermedio de Auxiliar en Seguridad .

Santa Fe quiere sumar 1.400 nuevos policías y ofrece becas de hasta 500.000 pesos para la formación gentileza

La inscripción podrá realizarse de manera online entre el 22 de junio y el 15 de agosto a través del sitio oficial del Instituto de Seguridad Pública: https://www.isepsantafe.edu.ar/.

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, destacó que la Provincia reformuló el esquema de becas de formación policial con el objetivo de fortalecer el proceso de incorporación de nuevos efectivos.

“Rediseñamos el plan de becas para que más jóvenes se sumen a formar parte de la Policía de la invencible provincia de Santa Fe. Una fuerza que, como sostiene el gobernador Maximiliano Pullaro, logró reducir los índices de violencia en tiempo récord y convertir a Rosario y la provincia de Santa Fe en una referencia nacional en materia de seguridad pública”, afirmó.

La funcionaria explicó que el nuevo esquema contempla una asignación mensual de 500.000 pesos para los aspirantes radicados en departamentos priorizados del sur santafesino y de 250.000 pesos para quienes provengan del resto del territorio provincial. En ambos casos se mantienen los beneficios de alojamiento y alimentación gratuitos durante toda la formación.

Requisitos para la inscripción

Los postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser argentinos .

. Tener entre 18 y 30 años al momento de iniciar el curso propedéutico (febrero de 2027).

al momento de iniciar el curso propedéutico (febrero de 2027). Poseer título secundario o polimodal completo , o constancia de finalización de estudios.

, o constancia de finalización de estudios. Contar con aptitudes psicofísicas compatibles con la función policial y aprobar exámenes médicos y psicológicos.

y aprobar exámenes médicos y psicológicos. No registrar antecedentes penales ni contravencionales .

. No encontrarse procesados judicialmente , salvo sobreseimiento o absolución.

, salvo sobreseimiento o absolución. No ser empleados de la administración pública nacional, provincial, municipal o comunal .

. No haber sido destituidos, cesanteados o exonerados de organismos públicos.

de organismos públicos. Presentar la documentación requerida en tiempo y forma.

Beneficios durante la formación

Los cadetes seleccionados contarán con:

Boleto Educativo Gratuito durante los dos años de cursado.

durante los dos años de cursado. Cobertura médica a través de IAPOS .

. Atención médica y psicológica permanente.

permanente. Alojamiento y alimentación completa .

. Becas mensuales de hasta 500.000 pesos (o 250.000 según procedencia).

(o 250.000 según procedencia). Transporte gratuito programado entre Rosario, Santa Fe y otras localidades.

La actualización de las becas representa una mejora significativa respecto del esquema vigente: el aumento llega al 354,5% para la beca de 500.000 pesos y al 127,3% para la de 250.000 pesos.

Salarios y beneficios al egresar

Una vez incorporados a la fuerza, los nuevos suboficiales percibirán una remuneración inicial aproximada de 2.093.743 pesos, compuesta por sueldo básico, función operativa y adicionales.

Además, accederán a:

Tarjeta Alimentaria Policial (TAP) .

. Uniforme completo, chaleco balístico y arma reglamentaria sin costo.

sin costo. Posibilidad de alojamiento en Rosario según necesidad operativa.

según necesidad operativa. Acceso a departamentos priorizados.

Cómo será el proceso de selección

El proceso de evaluación consta de cuatro etapas: