La vocera Virginia Coudannes anunció la decisión a través de redes sociales y sostuvo que el beneficio alcanza a "un grupo muy reducido de jubilaciones de privilegio".

El gobierno de Santa Fe confirmó que apelará el fallo de la Corte que declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones

Golpe a la reforma previsional: la Corte de Santa Fe declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones

El gobierno de Santa Fe confirmó que va a apelar el fallo de la Corte Suprema provincial que declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones . El anuncio lo hizo la vocera del gobierno, Virginia Coudannes , a través de sus redes sociales.

Según remarcó la funcionaria, la decisión de la Corte no representa un reclamo generalizado de los jubilados , sino de "un grupo muy reducido de jubilaciones de privilegio" .

En sus palabras: "La Corte dejó sin efecto el tope para un grupo muy reducido de jubilaciones de privilegio, no es el reclamo de todos los jubilados. Es el reclamo de unos pocos que quieren seguir manteniendo un beneficio que el resto de los santafesinos no tiene".

Golpe a la reforma previsional: la Corte de Santa Fe declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones

Coudannes también vinculó la medida con una definición política del gobernador: "Es una decisión del gobernador Pullaro que la caja siga estando en Santa Fe, hoy y siempre".

Por último, la vocera explicó los fundamentos de la apelación: "Al fallo lo vamos a apelar porque nosotros elegimos una caja de jubilaciones para todos los santafesinos y no para unos pocos".

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La confirmación de la apelación llega después de que la Corte Suprema de Santa Fe se pronunciara sobre dos ejes de la reforma previsional: por un lado, declaró inconstitucional el tope de 20 jubilaciones mínimas (unos 12.600.000 pesos); por otro, avaló el aporte solidario, aunque derivó ese punto a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El gobierno ya había cuestionado ambos fallos a través del secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso.