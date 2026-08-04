Geriátrico Clandestino: mientras avanza la investigación, Poletti ordenó una auditoría interna para determinar si hubo irregularidades en el accionar del Municipio

El intendente de Santa Fe aseguró que la Municipalidad colabora desde el primer día con la investigación judicial, afirmó que no existían denuncias ni inspecciones registradas sobre los inmuebles investigados y confirmó la apertura de una investigación sumaria para determinar si hubo responsabilidades administrativas.

Falta de registros: El Municipio asegura no tener denuncias ni antecedentes de inspecciones previas.

Mientras avanza la investigación judicial por el funcionamiento de un geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte , en la zona norte de la ciudad, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, defendió el accionar de la Municipalidad, ratificó la colaboración con la Justicia y confirmó que el Ejecutivo inició una auditoría interna para revisar la actuación de las áreas municipales que podrían haber intervenido en el caso.

El jefe municipal sostuvo que el Municipio puso a disposición de la Fiscalía toda la información requerida y que el fiscal municipal mantiene contacto permanente con el Ministerio Público de la Acusación.

"Estamos colaborando desde el día uno con el fiscal. El fiscal municipal está en contacto con el fiscal de la causa y vamos a colaborar para que esto se ordene", afirmó.

Además, remarcó que el objetivo es aportar toda la documentación necesaria para esclarecer los hechos. "Estamos colaborando con la Justicia para que se investigue todo lo necesario", agregó.

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Una auditoría para determinar responsabilidades

En paralelo con la causa penal, Poletti confirmó que el Municipio ya dispuso una investigación sumaria interna para establecer si existió alguna irregularidad administrativa.

"Ya iniciamos una investigación sumaria sobre áreas municipales. Se trata de investigar qué pasó en esa área, no sobre personas, sino para determinar si hubo o no responsabilidad", explicó.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti. gentileza

El intendente aclaró que esa revisión administrativa avanzará independientemente de la investigación penal, aunque las conclusiones estarán sujetas a lo que determine la Justicia.

"Si la Justicia determina que existió algún hecho que involucre a la Municipalidad, nosotros haremos las investigaciones correspondientes", señaló.

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"No teníamos denuncias ni registros"

Uno de los puntos centrales de las declaraciones del mandatario estuvo vinculado a las versiones sobre presuntas inspecciones municipales realizadas en establecimientos que funcionaban sin habilitación.

Poletti aseguró que, hasta el momento, el Municipio no encontró antecedentes que acrediten denuncias o controles sobre esos inmuebles.

"Nosotros no tenemos registro alguno ni de que hayan ingresado denuncias ni de que se hayan inspeccionado", afirmó.

Asimismo, explicó que, de haber existido una actuación municipal, necesariamente habría quedado documentada la falta de habilitación.

"Si hubiesen existido inspecciones, estaría determinado que no estaban habilitados, porque se hace el cotejo entre lo inspeccionado y lo que figura en los registros municipales. Pero eso no sucedió", sostuvo.

Los límites del control municipal

Poletti también respondió a las críticas sobre la falta de intervención en domicilios donde funcionaban geriátricos clandestinos.

Según explicó, el Municipio no tiene facultades para inspeccionar una vivienda particular sin indicios concretos o denuncias previas.

"Una casa particular, sin cartel, sin ningún indicio, si no hay una denuncia de vecinos que llegue al Municipio, no podemos actuar sobre una casa privada porque no sabemos si allí viven familiares o personas mayores", indicó.

Sin embargo, aclaró que si la investigación judicial detecta que existieron denuncias que no fueron atendidas, se avanzará con las responsabilidades que correspondan.

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Continúa la reubicación de los adultos mayores

En relación con las personas rescatadas del geriátrico clausurado, Poletti informó que dos de los siete adultos mayores alojados provisoriamente en el refugio Beata ya fueron retirados por sus familiares.

"De los siete que había en Beata, ya dos fueron buscados por sus familiares y se retiraron junto a ellos. Seguimos viendo si algún familiar más puede hacerse cargo", explicó.

Para el resto de los residentes, el Municipio trabaja junto con el área de Adultos Mayores de la Provincia y con PAMI para encontrar nuevas instituciones habilitadas donde puedan ser alojados.

"Se está trabajando con Adultos Mayores de la Provincia y con PAMI para poder reubicarlos en estos próximos días en alguna residencia y que así puedan salir de Beata", concluyó el intendente.