Uno Santa Fe | Santa Fe | geriátrico

Geriátrico Clandestino: mientras avanza la investigación, Poletti ordenó una auditoría interna para determinar si hubo irregularidades en el accionar del Municipio

El intendente de Santa Fe aseguró que la Municipalidad colabora desde el primer día con la investigación judicial, afirmó que no existían denuncias ni inspecciones registradas sobre los inmuebles investigados y confirmó la apertura de una investigación sumaria para determinar si hubo responsabilidades administrativas.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

4 de agosto 2026 · 19:13hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Falta de registros: El Municipio asegura no tener denuncias ni antecedentes de inspecciones previas.

Falta de registros: El Municipio asegura no tener denuncias ni antecedentes de inspecciones previas.

Mientras avanza la investigación judicial por el funcionamiento de un geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte, en la zona norte de la ciudad, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, defendió el accionar de la Municipalidad, ratificó la colaboración con la Justicia y confirmó que el Ejecutivo inició una auditoría interna para revisar la actuación de las áreas municipales que podrían haber intervenido en el caso.

El jefe municipal sostuvo que el Municipio puso a disposición de la Fiscalía toda la información requerida y que el fiscal municipal mantiene contacto permanente con el Ministerio Público de la Acusación.

"Estamos colaborando desde el día uno con el fiscal. El fiscal municipal está en contacto con el fiscal de la causa y vamos a colaborar para que esto se ordene", afirmó.

Además, remarcó que el objetivo es aportar toda la documentación necesaria para esclarecer los hechos. "Estamos colaborando con la Justicia para que se investigue todo lo necesario", agregó.

LEER MÁS: Geriátricos bajo sospecha en Santa Fe: reflotan un proyecto de ley para crear un registro público y frenar los asilos clandestinos

Una auditoría para determinar responsabilidades

En paralelo con la causa penal, Poletti confirmó que el Municipio ya dispuso una investigación sumaria interna para establecer si existió alguna irregularidad administrativa.

"Ya iniciamos una investigación sumaria sobre áreas municipales. Se trata de investigar qué pasó en esa área, no sobre personas, sino para determinar si hubo o no responsabilidad", explicó.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti.

El intendente aclaró que esa revisión administrativa avanzará independientemente de la investigación penal, aunque las conclusiones estarán sujetas a lo que determine la Justicia.

"Si la Justicia determina que existió algún hecho que involucre a la Municipalidad, nosotros haremos las investigaciones correspondientes", señaló.

LEER MÁS: Geriátrico clandestino en Bº Nuevo Horizonte: dos adultos mayores volvieron con sus familias y buscan reubicar al resto

"No teníamos denuncias ni registros"

Uno de los puntos centrales de las declaraciones del mandatario estuvo vinculado a las versiones sobre presuntas inspecciones municipales realizadas en establecimientos que funcionaban sin habilitación.

Poletti aseguró que, hasta el momento, el Municipio no encontró antecedentes que acrediten denuncias o controles sobre esos inmuebles.

"Nosotros no tenemos registro alguno ni de que hayan ingresado denuncias ni de que se hayan inspeccionado", afirmó.

Asimismo, explicó que, de haber existido una actuación municipal, necesariamente habría quedado documentada la falta de habilitación.

"Si hubiesen existido inspecciones, estaría determinado que no estaban habilitados, porque se hace el cotejo entre lo inspeccionado y lo que figura en los registros municipales. Pero eso no sucedió", sostuvo.

Los límites del control municipal

Poletti también respondió a las críticas sobre la falta de intervención en domicilios donde funcionaban geriátricos clandestinos.

Según explicó, el Municipio no tiene facultades para inspeccionar una vivienda particular sin indicios concretos o denuncias previas.

"Una casa particular, sin cartel, sin ningún indicio, si no hay una denuncia de vecinos que llegue al Municipio, no podemos actuar sobre una casa privada porque no sabemos si allí viven familiares o personas mayores", indicó.

Sin embargo, aclaró que si la investigación judicial detecta que existieron denuncias que no fueron atendidas, se avanzará con las responsabilidades que correspondan.

LEER MÁS: Geriátrico clandestino: fiscalía pide más plazo para acusar al detenido mientras buscan a la dueña prófuga

Continúa la reubicación de los adultos mayores

En relación con las personas rescatadas del geriátrico clausurado, Poletti informó que dos de los siete adultos mayores alojados provisoriamente en el refugio Beata ya fueron retirados por sus familiares.

"De los siete que había en Beata, ya dos fueron buscados por sus familiares y se retiraron junto a ellos. Seguimos viendo si algún familiar más puede hacerse cargo", explicó.

Para el resto de los residentes, el Municipio trabaja junto con el área de Adultos Mayores de la Provincia y con PAMI para encontrar nuevas instituciones habilitadas donde puedan ser alojados.

"Se está trabajando con Adultos Mayores de la Provincia y con PAMI para poder reubicarlos en estos próximos días en alguna residencia y que así puedan salir de Beata", concluyó el intendente.

geriátrico Poletti Santa Fe auditoría
Noticias relacionadas
pedido de informes por el geriatrico clandestino: del frade exige explicaciones al gobierno de santa fe

Pedido de informes por el geriátrico clandestino: Del Frade exige explicaciones al Gobierno de Santa Fe

Geriátrico clandestino: fiscalía piden más plazo para acusar al detenido mientras buscan a la dueña prófuga

Geriátrico clandestino: fiscalía pide más plazo para acusar al detenido mientras buscan a la dueña prófuga

Exempleadas apuntaron contra la dueña del geriátrico de Nuevo Horizonte: denunciaron abandono, medicación indebida y hacinamiento

Exempleadas apuntaron contra la dueña del geriátrico de Nuevo Horizonte: denunciaron abandono, medicación indebida y hacinamiento

Geriátrico clandestino en Bº Nuevo Horizonte: una exempleada denunció que la dueña operaba otro asilo ilegal en Santo Tomé

Geriátrico clandestino en Bº Nuevo Horizonte: una exempleada denunció que la dueña operaba otro asilo ilegal en Santo Tomé

Lo último

Se profundiza la crisis diplomática: Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Se profundiza la crisis diplomática: Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Tenía antecedentes por trata de personas y abusó de la hija de su pareja: lo condenaron a 14 años de prisión

Tenía antecedentes por trata de personas y abusó de la hija de su pareja: lo condenaron a 14 años de prisión

Último Momento
Se profundiza la crisis diplomática: Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Se profundiza la crisis diplomática: Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Tenía antecedentes por trata de personas y abusó de la hija de su pareja: lo condenaron a 14 años de prisión

Tenía antecedentes por trata de personas y abusó de la hija de su pareja: lo condenaron a 14 años de prisión

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Santa Fe exportó por sus puertos 1 de cada 3 dólares que salieron del país durante todo 2025

Santa Fe exportó por sus puertos 1 de cada 3 dólares que salieron del país durante todo 2025

Ovación
Comenzó la era Delfino: Colón ya trabaja bajo las órdenes de su nuevo entrenador

Comenzó la era Delfino: Colón ya trabaja bajo las órdenes de su nuevo entrenador

Colón podría sacrificar una pieza para sumar el enganche que pretende Delfino

Colón podría sacrificar una pieza para sumar el enganche que pretende Delfino

Iván Delfino vuelve a Colón para terminar la historia que quedó inconclusa en 2024

Iván Delfino vuelve a Colón para terminar la historia que quedó inconclusa en 2024

Colón redujo al mínimo el margen de error con el regreso de Iván Delfino

Colón redujo al mínimo el margen de error con el regreso de Iván Delfino

Unión y Nicolás Lamolina: un historial favorable antes del cruce con Lanús

Unión y Nicolás Lamolina: un historial favorable antes del cruce con Lanús

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber