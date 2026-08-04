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La nueva sala de Neurología en el Cullen permitirá realizar estudios del sueño y prácticas para el tratamiento de la epilepsia

La nueva Sala de Neurología, inaugurada este martes, suma 19 camas, seis habitaciones equipadas y una Unidad de Neurofisiología que realiza estudios que en muy pocos hospitales públicos del país están disponibles.

4 de agosto 2026 · 15:08hs
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La nueva sala de Neurología en el Cullen permitirá realizar estudios del sueño y prácticas para el tratamiento de la epilepsia

La nueva sala de Neurología en el Cullen permitirá realizar estudios del sueño y prácticas para el tratamiento de la epilepsia

El Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe estrenó este martes su nueva Sala de Neurología, un espacio que cuenta con 19 camas de internación distribuidas en seis habitaciones, con baños privados, consultorios y dependencias técnicas para docencia e investigación.

El dato central de la obra pasa por la Unidad de Neurofisiología que integra el nuevo sector: allí se realizan electroencefalogramas (EEG), electromiografías (EMG) y potenciales evocados visuales y somatosensitivos. Pero hay dos prestaciones que distinguen al efector: el Cullen es el único hospital del sistema público santafesino que efectúa polisomnografías para el estudio del sueño, y también realiza videoelectroencefalografías prolongadas, una práctica clave para el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia que está disponible en muy pocos hospitales públicos de todo el país.

La nueva sala de Neurolog&iacute;a en el Cullen permitir&aacute; realizar estudios del sue&ntilde;o y pr&aacute;cticas para el tratamiento de la epilepsia

La nueva sala de Neurología en el Cullen permitirá realizar estudios del sueño y prácticas para el tratamiento de la epilepsia

El Servicio de Neurología del Cullen tiene más de seis décadas de trayectoria y funciona como centro de referencia regional en el abordaje de patologías neurológicas y como centro avanzado en la atención del Accidente Cerebrovascular (ACV).

El Hospital Cullen realizó por primera vez una cirugía cardiovascular inédita en la salud pública santafesina

La obra fue ejecutada por la Sociedad de Beneficencia del hospital, entidad que combina apoyo público, privado y de la comunidad.

Los equipos de salud; "el corazón de nuestro sistema sanitario"

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la inauguración y sostuvo que "ver el esfuerzo que la Sociedad de Beneficencia realizó en un trabajo solidario, comprometido y pensando en los demás, refleja el concepto de la ciudadanía que tenemos que destacar y rescatar en la provincia". También afirmó sentirse orgulloso de "poder mostrar el sistema de salud pública que hay en la provincia" y calificó a los equipos de salud como "el corazón de nuestro sistema sanitario".

La nueva sala de Neurolog&iacute;a en el Cullen permitir&aacute; realizar estudios del sue&ntilde;o y pr&aacute;cticas para el tratamiento de la epilepsia

La nueva sala de Neurología en el Cullen permitirá realizar estudios del sueño y prácticas para el tratamiento de la epilepsia

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, señaló que "la comunidad es parte de la construcción de la salud de la provincia" y que estos espacios "no son nada sin un equipo de salud valioso".

El intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti, destacó que el hospital "trabaja en equipo" y que la Sociedad de Beneficencia "cuenta con apoyo público, privado y de los ciudadanos".

El director del Cullen, Bruno Moroni, definió la inauguración como "un paso muy importante para seguir mejorando la calidad de atención de los pacientes". La presidenta de la Sociedad de Beneficencia, Cristina Prono, recordó que "hace años ansiábamos el día en que pudiéramos mejorar las condiciones de las personas que se internan". Y el jefe del Servicio de Neurología, Carlos Martínez, dijo que la sala "representa el conocimiento y el trabajo de las personas que hicieron posible este sueño".

Cullen hospital neurólogo
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