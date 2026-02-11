Uno Santa Fe | Santa Fe | Tarjeta Única de Ciudadanía

La provincia acredita los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía

A partir de este miércoles estarán disponibles los aportes.

11 de febrero 2026 · 06:45hs
Imagen ilustrativa

Gobierno Santa Fe

Imagen ilustrativa

El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano informa que a partir de mañana, miércoles 11, comenzará la acreditación de fondos del programa Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes al mes de febrero.

Cabe destacar que la acreditación estará disponible, tanto para los beneficiarios que cobran a través de la aplicación Billetera Santa Fe y quienes perciben la prestación a través del plástico.

Tarjeta Única de Ciudadanía fondos
Calor intenso y cambio de tiempo en Santa Fe: cuándo llegan las lluvias

La provincia acredita los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía

Horóscopo: predicciones signo por signo

La provincia acredita los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía

Horóscopo: predicciones signo por signo

Cortes programados por EPE para este miércoles

Sigue la protesta policial y el gobierno está abierto al diálogo pero no va a entregar la política de seguridad

La reserva de Unión se durmió en el final y Aldosivi le empató un partido increíble con 10

Medrán, entre la calma y la convicción: Tenemos que construir un año sólido

¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

Central Norte cambiaría de escenario para jugar ante Colón en la 2ª fecha

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

