El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano informa que a partir de mañana, miércoles 11, comenzará la acreditación de fondos del programa Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes al mes de febrero.
La provincia acredita los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía
A partir de este miércoles estarán disponibles los aportes.
11 de febrero 2026 · 06:45hs
Cabe destacar que la acreditación estará disponible, tanto para los beneficiarios que cobran a través de la aplicación Billetera Santa Fe y quienes perciben la prestación a través del plástico.