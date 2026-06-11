Uno Santa Fe | Santa Fe | actividad

Actividad comercial en Santa Fe: qué sectores crecieron y cuáles cayeron en 2026

El informe trimestral del Ipec reveló una mejora general del sector comercial, acumulando una suba de 0,9% en el primer trimestre

11 de junio 2026 · 09:05hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Actividad comercial en Santa Fe: qué sectores crecieron y cuáles cayeron en 2026

gentileza

Actividad comercial en Santa Fe: qué sectores crecieron y cuáles cayeron en 2026
Actividad comercial en Santa Fe: qué sectores crecieron y cuáles cayeron en 2026

La actividad comercial en la provincia de Santa Fe registró un crecimiento acumulado interanual del 0,9% durante el primer trimestre de 2026, según el segundo informe trimestral del Monitor de la Actividad Comercial elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

El relevamiento, que analiza la evolución de los principales segmentos del sector comercial santafesino, indicó que dos de las tres grandes ramas de actividad presentaron señales positivas durante el período enero-marzo: el comercio mayorista y la venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, junto con la comercialización de combustibles.

De acuerdo con el informe, el principal motor del crecimiento fue el comercio mayorista, que representa el 41,3% del sector y exhibió una expansión del 5% interanual, aportando 1,8 puntos porcentuales al resultado general. Por su parte, la rama vinculada a la venta y reparación de vehículos y combustibles creció 3,4%, con una incidencia positiva de 0,7 puntos porcentuales.

En contraste, el comercio minorista mostró una retracción del 3,8%, convirtiéndose en el principal factor que limitó una expansión más pronunciada de la actividad comercial provincial. Este segmento, que concentra el 37,5% del total, restó 1,6 puntos porcentuales al resultado agregado.

Fuerte crecimiento de las motos y recuperación del mercado automotor

Dentro del sector automotor, se destacó especialmente el comportamiento de las inscripciones iniciales de motocicletas, que crecieron un 37% interanual, constituyéndose en el indicador de mayor expansión del trimestre. También mostraron resultados positivos el parque activo de automóviles (+2,5%), la venta de combustibles (+2,4%) y el parque activo de motos (+5,5%).

La única variable negativa del segmento fue la de inscripciones iniciales de automóviles, que registró una caída del 2,5% respecto del mismo período del año anterior.

El comercio mayorista lideró la expansión

En el análisis por rubros mayoristas, sobresalieron las ventas de sustancias y productos químicos, con un incremento del 20%, y el sector de equipamiento y hogar, que avanzó 8,4%. También presentaron resultados positivos las categorías de alimentos y bebidas, productos metálicos, productos ganaderos y productos refinados del petróleo.

Por el contrario, las mayores caídas dentro de este segmento se observaron en productos agrícolas (-5,2%), maquinaria y equipo (-3,4%) y prendas textiles, marroquinería y calzado (-10,3%).

El comercio minorista sigue en terreno negativo

El informe del IPEC revela que el comercio minorista santafesino continúa atravesando dificultades. De las distintas agrupaciones relevadas, solamente el rubro esparcimiento logró cerrar el trimestre con números positivos, al crecer 3,9%.

Entre los sectores con peores desempeños se ubicaron indumentaria, con una caída del 6,3%, y alimentos y bebidas, que retrocedió 2,7% pese a ser la actividad de mayor peso dentro del comercio minorista. También registraron bajas equipamiento y hogar, vivienda y servicios básicos y el agrupamiento de otros rubros comerciales.

Los datos reflejan una realidad heterogénea para el sector comercial santafesino: mientras las actividades vinculadas al mercado mayorista y al sector automotor muestran señales de recuperación, el consumo minorista continúa evidenciando dificultades para consolidar una tendencia positiva durante 2026.

Informe completo

MonitorCOMERCIAL_1erT2026

• LEER MÁS: Vender más y ganar menos: solo uno de cada tres comercios santafesinos creció de verdad en mayo

actividad comercios Santa Fe mayoristas ventas minoristas
Noticias relacionadas
como sera el invierno 2026 en santa fe, segun el pronostico climatico del servicio meteorologico nacional

Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

Imagen ilustrativa

La provincia acredita los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía

Agenda Santa Fe: el fin de semana largo llega con espectáculos musicales, teatro y entretenimientos infantiles

Agenda Santa Fe: el fin de semana largo llega con espectáculos musicales, teatro y entretenimientos infantiles

Se llevó a cabo la presentación de dos iniciativas impulsadas por el espacio 100% Santafesino y la Fundación Centro: Boleto Deportivo Gratuito y Billetera Deportiva Santa Fe  

Oscar Martínez: "La salud mental es el gran problema de esta época y los clubes son la gran solución comunitaria"

Lo último

Otra vez avenida Blas Parera: rompieron la vidriera de un local comercial y robaron mercadería

Otra vez avenida Blas Parera: rompieron la vidriera de un local comercial y robaron mercadería

Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

Entre sequías y apuestas fallidas: el drama ofensivo de Colón post descenso

Entre sequías y apuestas fallidas: el drama ofensivo de Colón post descenso

Último Momento
Otra vez avenida Blas Parera: rompieron la vidriera de un local comercial y robaron mercadería

Otra vez avenida Blas Parera: rompieron la vidriera de un local comercial y robaron mercadería

Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

Entre sequías y apuestas fallidas: el drama ofensivo de Colón post descenso

Entre sequías y apuestas fallidas: el drama ofensivo de Colón post descenso

La evaluación de la rectora de la UNL sobre el acuerdo universitario: No es suficiente, pero es un paso importante

La evaluación de la rectora de la UNL sobre el acuerdo universitario: "No es suficiente, pero es un paso importante"

Barrio Villa Elsa: Gendarmería aprehendió a dos vendedores de marihuana que operaban bajo la modalidad delivery

Barrio Villa Elsa: Gendarmería aprehendió a dos vendedores de marihuana que operaban bajo la modalidad delivery

Ovación
¡Arriba el telón! El Mundial 2026 se pone en marcha con el partido entre México y Sudáfrica

¡Arriba el telón! El Mundial 2026 se pone en marcha con el partido entre México y Sudáfrica

Giay espera por la decisión de Scaloni y sueña con meterse en la lista final del Mundial

Giay espera por la decisión de Scaloni y sueña con meterse en la lista final del Mundial

Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

Corea del Sur y República Checa, con la ilusión de arrancar con el pie derecho

Corea del Sur y República Checa, con la ilusión de arrancar con el pie derecho

Unión sigue de cerca a una de las joyas de Boca para reforzar su mediocampo

Unión sigue de cerca a una de las joyas de Boca para reforzar su mediocampo

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo