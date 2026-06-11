Actividad comercial en Santa Fe: qué sectores crecieron y cuáles cayeron en 2026

El informe trimestral del Ipec reveló una mejora general del sector comercial, acumulando una suba de 0,9% en el primer trimestre

La actividad comercial en la provincia de Santa Fe registró un crecimiento acumulado interanual del 0,9% durante el primer trimestre de 2026 , según el segundo informe trimestral del Monitor de la Actividad Comercial elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

El relevamiento, que analiza la evolución de los principales segmentos del sector comercial santafesino, indicó que dos de las tres grandes ramas de actividad presentaron señales positivas durante el período enero-marzo: el comercio mayorista y la venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, junto con la comercialización de combustibles .

De acuerdo con el informe, el principal motor del crecimiento fue el comercio mayorista, que representa el 41,3% del sector y exhibió una expansión del 5% interanual, aportando 1,8 puntos porcentuales al resultado general. Por su parte, la rama vinculada a la venta y reparación de vehículos y combustibles creció 3,4%, con una incidencia positiva de 0,7 puntos porcentuales.

En contraste, el comercio minorista mostró una retracción del 3,8%, convirtiéndose en el principal factor que limitó una expansión más pronunciada de la actividad comercial provincial. Este segmento, que concentra el 37,5% del total, restó 1,6 puntos porcentuales al resultado agregado.

Fuerte crecimiento de las motos y recuperación del mercado automotor

Dentro del sector automotor, se destacó especialmente el comportamiento de las inscripciones iniciales de motocicletas, que crecieron un 37% interanual, constituyéndose en el indicador de mayor expansión del trimestre. También mostraron resultados positivos el parque activo de automóviles (+2,5%), la venta de combustibles (+2,4%) y el parque activo de motos (+5,5%).

La única variable negativa del segmento fue la de inscripciones iniciales de automóviles, que registró una caída del 2,5% respecto del mismo período del año anterior.

El comercio mayorista lideró la expansión

En el análisis por rubros mayoristas, sobresalieron las ventas de sustancias y productos químicos, con un incremento del 20%, y el sector de equipamiento y hogar, que avanzó 8,4%. También presentaron resultados positivos las categorías de alimentos y bebidas, productos metálicos, productos ganaderos y productos refinados del petróleo.

Por el contrario, las mayores caídas dentro de este segmento se observaron en productos agrícolas (-5,2%), maquinaria y equipo (-3,4%) y prendas textiles, marroquinería y calzado (-10,3%).

El comercio minorista sigue en terreno negativo

El informe del IPEC revela que el comercio minorista santafesino continúa atravesando dificultades. De las distintas agrupaciones relevadas, solamente el rubro esparcimiento logró cerrar el trimestre con números positivos, al crecer 3,9%.

Entre los sectores con peores desempeños se ubicaron indumentaria, con una caída del 6,3%, y alimentos y bebidas, que retrocedió 2,7% pese a ser la actividad de mayor peso dentro del comercio minorista. También registraron bajas equipamiento y hogar, vivienda y servicios básicos y el agrupamiento de otros rubros comerciales.

Los datos reflejan una realidad heterogénea para el sector comercial santafesino: mientras las actividades vinculadas al mercado mayorista y al sector automotor muestran señales de recuperación, el consumo minorista continúa evidenciando dificultades para consolidar una tendencia positiva durante 2026.

Informe completo

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