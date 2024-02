La provincia garantiza el boleto educativo luego de la quita de subsidios al transporte

Para la funcionaria provincial, “si quieren cambiar el concepto e ir a un esquema de subsidio a la demanda estamos de acuerdo, pero es un proceso. Acá vemos un comunicado donde no hay una resolución, no está publicado, no hay comunicación oficial. Entonces, definen autoritariamente quitar los subsidios”. Y, en este sentido, aseguró: “Queremos colaborar, Santa Fe tiene mucho por aportar, pero esta no es la manera, llamamos al diálogo, a sentarnos en una mesa”.

La palabra de la Secretaria de Transporte Provincial, Renata Ghilotti: "Esto es un castigo a la gente y al usuario del transporte público. La provincia no está en condiciones de hacerse cargo de manera total".… pic.twitter.com/5TYRzAhyyY — elTresTV (@elTresTV) February 9, 2024

“Estamos en conversaciones con intendentes, pero la Provincia no puede, no está en condiciones, no nos podemos hacer cargo de lo que no aporta Nación, sí va a sostener lo que aporta y seguramente habrá una modificación con base en el costo de vida”.

En ese marco, confirmó: “El gobierno provincial va a sostener el boleto educativo, en diciembre aportamos 630 millones de pesos que es variable según la tarifa y los usuarios. Es una decisión del gobernador (Maximiliano Pullaro)”.

Y concluyó sobre el rol de la Provincia en el valor del boleto: “Entendemos que las ciudades deberán tomar determinaciones. Nosotros tenemos injerencia en el transporte interurbano, estamos trabajando en un estudio de costo, posiblemente se harán modificaciones tarifarias, estamos trabajando en una mesa de diálogo con cámaras empresarias y sindicatos”.