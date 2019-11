En la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) estuvieron reunidos este martes, empresarios del sector y referentes del sindicato de la Uocra a nivel local y nacional. El objetivo del encuentro fue analizar la situación de la obra pública en la provincia de Santa Fe.

El motivo de reunir a patrones y empleados fue un claro mensaje al actual gobierno. En un proceso de transición vidrioso y que no encuentra hasta el momento un diálogo fluido, la C.A.C viene denunciando la falta de un plan de obras a futuro (el actual gobierno se comprometió a no realizar más licitaciones) y el atraso en los pagos, lo que genera la ralentización en distintos frentes de obras.

•LEER MÁS: Lifschitz: "Somos los más interesados en que haya una transición ordenada"

Quien visitó Santa Fe fue el delegado nacional del sindicato, Carlos Vergara. Junto a los titulares de la Cámara Argentina de la Construcción de Santa Fe y Rosario, Vergara dijo que "en estos últimos nueves meses, a nivel nacional tenemos aproximadamente 40 mil trabajadores menos. Acá (por Santa Fe) tenemos alrededor de tres mil trabajadores menos en los últimos cuatro meses. Estamos hablando solo de los trabajadores en blanco, no estamos hablando de los trabajadores indirectos".

El referente sindical hizo referencia a la transición provincial y destacó que dicho proceso no debería ser un inconveniente en la continuidad de la obra pública de Santa Fe. En esa línea, sostuvo que "la gobernabilidad de un político tiene que ser hasta el último día. Cuando asuma Perotti, iremos a discutir con Perotti".

"Para la Uocra -añadió- no hay transición. No es un problema político para nosotros. Lo nuestro es un problema de trabajo. Hay familias que se quedan sin trabajo, el hombre que tenía el flete, la hormigonera; el que vende comida, todo el mundo se quedó sin trabajo".

Vergara comentó que buscarán reunirse con el gobernador para saber "Qué pasa, por qué hay obras que se pararon". Insistió con la idea de que Lifschitz debe gobernar "hasta el último día. Lo digo con todo respeto al señor gobernador".

•LEER MÁS: Saglione: "Santa Fe tiene una economía sana, queremos una transición seria y sin chicanas"

Volvió a reiterar que la "transición, no es una palabra válida"; y agregó: "Lo voy a decir en criollo. No vengamos con el cuento de la transición porque yo no voy. Que me den un motivo cierto. Me dicen que es un problema de transición, yo no le puedo decir eso a los trabajadores".

En declaraciones a la emisora LT 10, el presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Fe, Renatto Franzoni dijo que la obra publica en la provincia "no deja de ser algo preocupante", y añadió: "Esta famosa transición hace que no tengamos un programa de obras. Además, el programa que veníamos trabajando con el actual gobierno se achicó mucho. Hay problemas de pagos, que no lo veníamos teniendo. Al no tener un programa de obras, se agrava muchísimo"

Consultado Vergara sobre si han tenido contacto con el gobernador, respondió: "Vamos a buscarlo. Vamos a hablar con el gobernador". En relación a Perotti, comentó: "No he hablado todavía. Iré a hablar el día que asuma, cuando se haga responsable. Hoy, quien gobierna es el señor gobernador en la provincia de Santa Fe, es quien tiene la responsabilidad. Si él me quiere decir que es un problema de transición, que llame a Perotti y hablemos los tres".