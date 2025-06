Laguna Paiva, Monte Vera y Recreo: habilitan el 911 para denunciar presuntos hechos delictivos

El gobierno provincial incorporó en estas localidades el Centro de Denuncias 911, una herramienta que permite formalizar denuncias telefónicas que no constituyen una emergencia.

El gobierno provincial puso en marcha el Centro de Denuncias 911 (CD+911) en las ciudades de Laguna Paiva, Monte Vera y Recreo , para la recepción telefónica de denuncias de hechos presuntamente delictivos , que no constituyan emergencia .

Sobre la iniciativa, que se enmarca en las políticas de seguridad pública y prevención, Coudannes explicó:

"Las denuncias que los vecinos antes formalizaban en la comisaría o en el centro de denuncia, presencial; ahora la van a poder hacer llamando al 911 y van a ser atendidos por los abogados, que operan en los centros de denuncia, quienes van a formalizarla.”

“Ya hace casi un año que el 911 está completamente activo en estas localidades, y ahora sumamos la posibilidad de hacer denuncias. Ustedes saben que es una central de emergencias; pero además es fundamental para prevenir el delito. El 911 continúa las 24 horas todos los días del año en términos de las emergencias y para que se comisione un móvil, una ambulancia, bomberos, protección civil, pero ahora le sumamos la herramienta de poder realizar la denuncia”, concluyó la secretaria de Gestión Institucional.

CD+911

El Centro de Denuncias 911 incorpora a la Central de Emergencia 911 la recepción telefónica de denuncias de hechos presuntamente delictivos. Esta nueva herramienta permitirá a la ciudadanía formalizar telefónicamente denuncias de hechos que generalmente no se realizan, al tiempo que ampliará la información criminal, redundando en una planificación más efectiva del despliegue preventivo para combatir el delito.

Este servicio tiene como misión principal recepcionar la mayor cantidad de denuncias vinculadas a hechos de robo, casos de tentativa, amenazas simples, estafas como “el cuento del tío”, delitos virtuales, impedimento de contacto, contravenciones al Código de Convivencia, incumplimiento de mandato judicial, lesiones leves, entre otros.

Los hechos a denunciar no deben constituir una emergencia, es decir, que no debe estar en peligro ni la vida, ni los bienes de quien llama ni de terceros. No obstante, se tomarán todo tipo de denuncias penales que corresponda, recibiendo su tratamiento como establece el tercer párrafo del artículo 16 del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe.

Desde el mes de marzo, esta herramienta ya se implementa en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Rosario.

El proceso

La atención estará a cargo de abogado/as, en el marco de los convenios con los Colegios de Abogados de la 1era (Santa Fe) y 2da (Rosario) Circunscripción.

La persona denunciante recibirá su certificado digital vía correo electrónico, y su denuncia se comunicará al Ministerio Público de la Acusación vía SIUC (Sistema de Información Único Criminal).

En caso de ser necesario, en situaciones sensibles, se activarán los protocolos vigentes en los Centros de Denuncias, como dar aviso al fiscal en turno o dar intervención a las distintas áreas especiales para no dilatar ninguna medida urgente.

El tiempo aproximado del proceso de denuncia a través del CD+911 es de 30 a 45 minutos.

Centros de Denuncias

Los Centros de Denuncias funcionan como un espacio alternativo a las comisarías y brindan atención, orientación a la comunidad y recepción de denuncias relativas a hechos delictivos o contravenciones.

Fueron creados para disminuir el trabajo administrativo en comisarías.

El objetivo es garantizar a los vecinos el acceso directo a la justicia, ya que todas las denuncias o trámites que se realizan en los centros son enviados automáticamente, vía online, a las fiscalías correspondientes.

Son atendidos por jóvenes abogados recientemente recibidos y trabajan en forma coordinada con los Centros de Orientación para Víctimas de Delitos y otras organizaciones relacionadas, según corresponda.