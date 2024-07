Lanzan campaña para curar pacientes santafesinos con hepatitis C: el tratamiento es efectivo en el 95%

La Asociación Buena Vida está buscando pacientes que sepan que tienen hepatitis C, pero no hayan tratado la enfermedad con un médico. Estiman que hay miles de pacientes en la provincia que "creen en mitos arraigados", pero los expertos advierten que pueden sufrir severas complicaciones en el futuro como cirrosis, cáncer de hígado, y fallas hepáticas.

Entre estos mitos que buscan desmentir son que la enfermedad no es grave porque no da síntomas, que no tiene cura, que el tratamiento tiene efectos adversos complejos, o que no podrán costear los medicamentos.