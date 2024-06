Las boletas de Aguas Santafesinas llegan con fuertes aumentos: acumulan un 450% de incremento en lo que va del año

En los últimos días llegaron a los hogares santafesinos las boletas de Aguas Santafesinas . Los aumentos de la empresa provincial sorprendieron a los usuarios, que aprovecharon las redes sociales para hacer catarsis y exponer su situación particular, dado que en 2024 la tarifa acumula un 450% de incremento.

Enojo de usuarios

"Llegó la factura de Aguas Santafesinas", fue una de las frases que más se repitió en los últimos días. "Hace tres meses pagaba 9 mil pesos, después 18 mil y hoy me llegó 27 mil", escribió un usuario, quien invitó en la red social X (exTwitter) a contar cuáles habían sido las subas en sus casos particulares.

Los comentarios no tardaron en llegar. "La anterior la pagué $15.500. Ahora $23.500. En diciembre pagaba $3.300", comentó uno de ellos. "$36.000 la última, la anterior $23.000. Una locura viene aumentando 50% en cada uno de los últimos 3 bimestres", agregó otro. "Me acaba de llegar el mail y casi me desmayo. ¡Literalmente el doble que mayo! ¿Qué onda?", dijo otro de los usuarios.

corte de agua aguas santafesinas planta potabilizadora.jpg

Los comentarios se muLtiplican y todos van en el mismo sentido: los aumentos para este tercer bimestre son del 52% (acumulado) y se tornan impagables para muchas familias, jubilados y personas que viven solas.

Aumento anunciado

Desde el arranque de la nueva gestión ya estaban estipulados una serie de aumentos. A fines de enero de este año el gobierno aprobó a través de la Resolución N°073, el aumento del agua del 190% para el segundo bimestre del año, con vencimiento en marzo; de un 52% para el tercer bimestre, con vencimiento de mayo; y de un 24,92% para el cuarto bimestre de 2024, con vencimiento en julio.

Así, en lo que va del año este servicio esencial e imprescindible para los santafesinos lleva un aumento acumulado del 450% y se espera que para el segundo semestre haya más retoques. Cabe destacar que la inflación acumulada desde el mes de diciembre de 2023 al mes de mayo de este año es del 115,6%.

Emergencia en Aguas Santafesinas

El Gobierno provincial presentó hace poco más de un mes ante la Legislatura un mensaje en el que solicitó que se declare el estado de emergencia de la empresa Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (Assa) y, entre otras cuestiones, propone cambios en el régimen tarifario y en la regulación del servicio de agua potable y de cloacas en la provincia. Todo eso en el marco de lo que las autoridades definieron como un déficit "alarmante y sin precedentes" y de una tarifa que aún presenta pese a los últimos reajustes, "un retraso superior el 200 por ciento", según planteó la presidenta de directorio de la compañía, Anahí Rodríguez.

Rodríguez señaló en su momento que la declaración de emergencia “implica atender la grave situación deficitaria por la que atraviesa la compañía". Amplió: "Lo hemos planteado desde el principio. En cada oportunidad que tuvimos, hicimos hincapié en el déficit en la empresa y en el estado de desinversión, que es alarmante".

En este contexto, "urge para Aguas Santafesinas contar con las herramientas jurídicas que nos permitan avanzar más allá de lo que ya se hizo. Uno de los temas es la modificación del actual régimen tarifario que tiene la empresa. Y en segundo lugar, regularizar el sistema de grandes acueductos con los que cuenta la provincia hace casi dos décadas. Es fundamental discutir en la Legislatura estos dos temas, además de exponer en el ámbito legislativo el estado actual de la empresa”, señaló.

Rodríguez recordó que Aguas Santafesinas “opera sobre más de las dos terceras partes de la población santafesina y que tiene a su cargo la provisión de un servicio como el agua potable, esencial para todos”. En cuanto al déficit de la empresa, Rodríguez aseguró que el “90% de los recursos de Aguas para poder funcionar provienen del Tesoro provincial. Es decir, la tarifa que se cobra a los usuarios representa el 10%" y sostuvo que "esa fórmula proveniente de los aportes del tesoro y de la tarifa está dada vuelta”.

Rodríguez también brindó otra mala noticia para los golpeados bolsillos de los contribuyentes, porque a pesar de los severos aumentos que se registraron en el último semestre, “la tarifa sigue atrasada. En sistema de grandes acueductos recibimos una empresa que hasta hace pocos días cobraba 4 pesos el metro cúbico, cuando la producción implica un costo superior a los 300 pesos”.

“Hay que imaginarse el déficit que ocasionó cobrar 4 pesos el metro cúbico durante varios años. Hoy, esa tarifa se está recomponiendo. Se inició un proceso tarifario, pero son aumentos que se empezaron a aplicar en el 1º y 2º trimestre, y recién ahora tienen impacto. Actualmente estamos en 100 pesos, pero seguimos con costos de producción que están por encima de ese valor”, agregó.