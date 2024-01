Las claves a tener en cuenta a la hora de alquilar en Santa Fe tras la derogación de la ley de alquileres

Santa Fe volvió a reclamarle a Nación por el estado de las rutas: "No pueden seguir en estado de peligrosidad"

En primer lugar se posicionó a su plazo de duración, sugiriendo de ambas partes una extensión del contrato de 24 meses. A propósito de esto, el vicepresidente de la Federación de Corredores Inmobiliarios, Jorge Pighin, destacó: "Los ajustes se están haciendo en su mayoría de forma cuatrimestral o semestral con un incremento actual del 46% a 49% según nuestras estimaciones. El ajuste por inflación del IPC se da con aumentos más grandes y sabemos que los salarios no han acompañado esa evolución".

El foco está puesto principalmente en lo que es la base sobre la que se toma el aumento periódico del alquiler. Allí la defensoría ahondó en sugerir que se tenga en cuenta no solo el componente de la inflación (la cual se espera en un grado elevado) sino también el de los salarios para establecer un índice.

El defensor del Pueblo, Jorge Henn, manifestó al respecto de lo suscripto: "Pensar en recomendaciones y sugerencias me parece que es un buen paso para bajar el nivel de tensión que hay en la firma del contrato. No se puede pensar en un índice que a los dos meses el inquilino no tenga como pagar, la responsabilidad y el conocimiento son fundamentales para que en un escenario el inquilino sepa lo que está firmando".

Sobre la moneda en que se pacta el contrato se aconsejó que sea en pesos y finalmente se llamó a precisar taxativamente otros dos ítems como son impuestos y expensas. "A nivel país el 98% de los contratos se están haciendo en pesos y otro 2% en dólares", expresó Pighin.

"Hay más oferta de inmuebles"

Además, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, Walter Ramírez, destacó que "desde 2022 han llegado unos 21.000 estudiantes a alquilar en Santa Fe, con una oferta de 99 carreras académicas sabemos que la oferta se complicó. Con las nuevas medidas en vez de tener uno o dos inmuebles por manzana hoy estamos algo más".

Sobre las consecuencias de la derogación de la antigua ley, Ramírez puntualizó que "hay un aumento de la oferta". Y profundizó: "Antes el propietario prefería vender antes que alquilar, eso cambió ahora. El DNU que permite acortar plazos con variabilidad de índices, con ajustes libres acordados por las partes no hay duda de que esas partes se ven bien. Bajaron los alquileres temporarios, se están volcando esas casas o departamentos al alquiler permanente".