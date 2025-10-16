De dónde vino el puma que apareció en Cabaña Leiva: no descartan mascotismo y advierten una "compleja liberación"

Un puma adulto sorprendió a los vecinos del barrio Cabaña Leiva en el patio de una vivienda. Las autoridades no descartan que el animal haya sido criado en cautiverio o que haya llegado a través del río Salado. Lo mantienen bajo observación veterinaria.

De dónde vino el Puma que apareció en Cabaña Leiva: no descartan mascositmo y advierten una "compleja liberación"

La madrugada del jueves se vio alterada en el barrio Cabaña Leiva , al norte de la ciudad de Santa Fe, cuando una vecina llamó al 911 para informar que un puma se encontraba en el patio delantero de su casa, atacando a su perro.

Según relató Silvia Albornoz, subcomisario jefa de la Brigada de Rescate Animal de la Policía Ecológica , “ todo comenzó en horarios de la madrugada, aproximadamente a las 5.30, ingresa un llamado a la central de emergencias 911, donde una vecina manifiesta que tendría un puma en su patio delantero y que estaría siendo atacado su can ”.

El personal policial se trasladó de inmediato al lugar y constató la presencia de un animal adulto de gran porte, agazapado en la oscuridad, mientras el perro de la vecina se encontraba en riesgo. Para proteger a todos, se mantuvo un móvil en resguardo hasta la llegada del equipo de rescate que retiró al puma del lugar.

Rescate Puma Cabaña Leiva 1 Así fue el rescate de un puma en una vivienda de Cabaña Leiva por parte de la Policía Ecológica y trabajadores de La Granja la Esmeralda gentileza

Por su parte, Mauro Pergacere, director provincial de la Delegación Centro del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, explicó que el ejemplar se encontraba bastante estresado por la situación.

Señaló que no descartan que haya sido víctima de mascotismo o que haya llegado desde la zona del río Salado, un corredor biológico que permite la circulación de fauna silvestre.

“El animal es un macho adulto que está en buen estado de salud general, aunque presentaba algunas lesiones en la cara producto de interacciones al entrar en el domicilio. Está bajo observación veterinaria para un chequeo sanitario completo”, detalló Pergacere.

El funcionario advirtió que reinsertarlo a su hábitat natural es complejo, ya que se trata de un animal que necesita grandes extensiones de territorio para moverse sin poner en riesgo a las comunidades ni al ganado.

“A priori se queda en observación aquí, se realiza un chequeo y luego se evaluará si es liberable. Hay que encontrar un lugar apto donde no haya amenazas”, agregó.

Rescate Puma Cabaña Leiva 2 Así fue el rescate de un puma en una vivienda de Cabaña Leiva por parte de la Policía Ecológica y trabajadores de La Granja la Esmeralda gentileza

En cuanto al comportamiento del animal, Pergacere destacó que, a diferencia de ejemplares criados desde pequeños, este puma se mostró agresivo frente a los rescatistas especializados, lo que refleja que no había perdido su instinto salvaje.

Sobre cómo pueden actuar los vecinos en estos casos, Albornoz recomendó: “Primeramente, llamar al 911, no acercarse, no intentar tocarlo ni capturarlo. Para eso estamos nosotros y los cuidadores de fauna especializados. Esto aplica no solo para pumas, sino para todo tipo de fauna silvestre”.

El origen exacto del puma sigue siendo incierto. Pergacere señaló que, por su capacidad de desplazamiento, pudo haber llegado desde el norte a través del río Salado, o bien haber sido un animal criado en cautiverio que escapó de alguna localidad.

Este episodio evidencia la importancia de la coordinación entre vecinos, policía ecológica y especialistas en fauna, para garantizar la seguridad de las personas y el bienestar de los animales silvestres en entornos urbanos.