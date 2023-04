Las impactantes historias detrás de las fotos: "Es una marca imborrable"

Seval, quien en ese momento trabajaba para Diario Popular, expresó: "Fue una experiencia muy especial, lo que estaba viendo hacía que la persona primara sobre el profesional. Teóricamente cuando uno va a cubrir algo tenés que abocarte a tu tarea y en esta oportunidad me costó mucho llegar a eso. "Se veían imágenes muy fuertes, sobre todo la mañana del 29, ya cuando la entrada del agua era inevitable, salían con lo puesto, dejaban su casa", expresó Almeida sobre cómo vivieron esta inundación en lo personal y profesional. Por su parte, Pascucci manifestó: "Fue la experiencia más traumática que me tocó vivir en mis 35 años de fotoperiodismo y hasta el día de hoy cierro los ojos y veo lo que pasó, me pegó muy mal. Lo seguís reviviendo cada vez que empieza a llover o que llueve mucho. Fue un shock muy fuerte, una marca que no te la olvidás más".

inundación fotógrafos fotos (5).jpg Eduardo Seval. Eduardo Seval.

José recordó que la gente buscaba lugares más altos y se perdían, no había WhatsApp y no todos tenían celulares. Eran evacuados a iglesias, clubes, distintos lugares, y recién a los dos o tres días en los centros de evacuados comenzaron a poner la lista de las personas que estaban en ese lugar. "Parecía como estar una película de zombis, la gente iba y venía por la calle con la mirada perdida", sostuvo Eduardo.

"En Santa Rosa de Lima se inundaban antes de que estuviera la defensa, pero en ese momento ya estaba la circunvalación armada, era agua que las personas no terminaban de entender por dónde había entrado", expresó Hugo. El desconcierto de los vecinos llegaba también por lo que decían los gobernantes de aquel entonces, como el intendente Marcelo Álvarez. "Estuvo casi toda la mañana diciendo barrio por barrio que no se iba inundar, «quédense tranquilos que no se van a inundar»", recordó José, que estaba haciendo la cobertura para Diario Clarín, al igual que Hugo.

inundación fotógrafos fotos (12).jpg Hugo Pascucci Hugo Pascucci.

Sobre la foto que tomó durante la inundación y lo marcó, Almeida contó: "Es una del 30 de abril, cuando salimos con Hugo a la mañana por la Av. Mar Argentino vimos que el lago del Parque del Sur estaba rebalsado, seguimos un poco más y también, era agua y agua. Conseguí llegar hasta el Fonavi, la foto es desde esa avenida hacia el barrio y era solo ver agua. Jamás me imaginé que al dar la vuelta por circunvalación me iba a encontrar con eso, ahí me di cuenta de la magnitud que tenía. Veías el agua hasta el techo hasta el primer piso del Fonavi y de la villa de Centenario, algo que hasta ese momento no había visto".

Por su parte, Eduardo sostuvo: "Día a día iba cambiando la situación, sobre todo porque ibas al lugar. Me incliné por elegir una foto que es del primer día, en Presidente Perón y Pje. Irala, en donde el paso a nivel era alto, el agua no llegaba hasta las vías, pero de ahí al norte era un río y te quedás corto, era una locura. Había mucha gente que se metía por ese pasaje, en donde había muchísima agua, en canoas a buscar personas, a rescatarlos. Ahí vi ancianos, niños, un hombre que estaba con dos perros, sacaban lo que podían, hubo algunos que llegaron a subir la heladera al techo. Eso como que me introdujo a lo que después iba a venir, veías todo eso y era dramático y a la vez esperanzador en el sentido de que veías la solidaridad de la gente. Hubo mucha gente que ayudó al prójimo".

inundación fotógrafos fotos (6).jpg La foto que marcó a Eduardo Seval: gente autoevacuándose en canoas en Presidente Perón y Pje. Irala. Eduardo Seval.

Hugo, de entre sus fotos, eligió una que sacó de las vías, arriba de Pje. Irala, a la altura de la Parroquia Jesús Sacramentado, en barrio Catenas: "Había estado en el verano en ese lugar y me sorprendí al llegar, cuando nos encontramos con estos muchachos. Nunca me imaginé a la gente arriba de un techo con la heladera, la mascota, fue como el primer shock. Aunque ya habíamos tenido el shock cuando fuimos a Iturraspe, entre López y Planes y Presidente Perón. No puedo elegir una foto, la verdad es que el 29 salí e hicimos las fotos, el 30 fue a media máquina y después... Tenía un montón de amigos que me confiaron los hijos, «che llévatelos a la casa de tu mamá y que se queden ahí un par de días hasta que nos acomodemos». Igualmente, viendo las imágenes de televisión y lo que registraron mis compañeros, es como una puñalada, muy fuerte".

inundación fotógrafos fotos (19).jpg La foto que marcó a Hugo Pascucci: dos hombres arriba de un techo de una casa en Pje. Irala, en barrio Catenas. Hugo Pascucci.

Por otro lado, Pascucci criticó la gestión de los funcionarios y mandatarios de ese entonces: "Hubo una inoperancia de no decirte «che mirá, hay que levantar todo e irse» para salvar a la gente. Si hubo 23 muertos seguramente hubo muchísimos más que nunca nos enteramos lamentablemente. Acá pasó exactamente lo mismo que con los muchachos de Malvinas, un montón de gente que después nunca más supimos qué les pasó. Fui a las casas de estos barrios 60 días después y la gente seguía llorando. La gente mayor no se pudo recuperar, los jóvenes le dan para adelante, buscan un crédito y siguen, pero los que tenían 50 o 60 años hace unos 20 años hoy prácticamente ya no están más, con ese dolor en el alma. Pasaron 20 años y la gente sigue reclamando justicia".

Estas imágenes y muchas otras más que fueron tomadas por los tres fotógrafos se pudieron ver en 2022 y años atrás, en la muestra titulada "Reencontrarnos". Al respecto, Almeida expresó: "Ese recuerdo para la gente que lo vivió fue tremendo, entonces volver a verse o volver a ver el barrio era fuerte". "Viajaron con el recuerdo a esos momentos y esos que plasmamos no son gratos, todo lo contrario. Era como volver a sufrir lo que pasó. Habían pasado 15 años cuando hicimos la muestra, y te tenés que olvidar en ese tiempo, pero la gente veía que se ponía nublado, empezaba a llover y tenían miedo, entonces es como que te queda grabado en el inconsciente", agregó Seval. Pascucci, coincidió en que algunos santafesinos no pueden seguir tras la inundación: "La gente mayor quedó enfrascada en ese hecho".