Las medidas de la UNL para reducir gastos: "Sin otro presupuesto el cursado podría verse afectado a largo plazo"

La Universidad Nacional del Litoral ( UNL ) debe afrontar los gastos operativos con un presupuesto similar al de 2023, algo que "claramente no alcanza", según lo expuso en diálogo con UNO Santa Fe su rector, Enrique Mammarella. La preocupación pasa por las consecuencias de que se afecte el cursado y funcionamiento de la universidad a mediano y largo plazo.

rectorado UNL.jpg La UNL sigue funcionando con el presupuesto prorrogado de 2023.

Mammarella explicó la situación presupuestaria: "A nivel presupuesto hay una situación ajustada con los gastos de funcionamiento con los cuales nos encontramos, en función de que todos los días hay algún aumento de servicio o de algunos insumos que nos obliga a tomar medidas día a día de ver que atendemos con urgencia para tratar de resolver".

El presupuesto actual con el que cuenta la universidad es el mismo de 2023, el cual fue prorrogado para 2024. Hubo una resolución general de aumento de gastos de funcionamiento del 70% a partir de marzo que aún no se ha pagado. "Esto claramente no alcanza", afirmó el rector.

Recorte de gastos en la UNL

Desde principios de año la UNL adoptó algunas restricciones que tienen que ver con muchos de los gastos que se identificaron como posibles de reducir: "En primer lugar todo lo que tiene que ver con horas extras remuneradas, después todos los bienes de uso excepto los financiados con proyectos que tengan un presupuesto externo. También se han reducido los viáticos y los viajes, se ha suspendido cualquier catering en eventos pese a que tengan financiamiento propio; los traslados institucionales están reducidos tanto en colectivos como taxis o remises".

"Todo lo que son insumos y gastos no prioritarios están reducidos o demorados, estamos trabajando fuertemente en medidas para reducir el gasto de los servicios básicos. Muchas de las actividades que teníamos pensadas para el primer semestre están siendo postergadas al segundo", continuó sobre esto Mammarella.

Consultado por si se podrían ver afectadas otras áreas de la universidad en su funcionamiento, Mammarella expuso: "En el corto plazo, a menos que el mes que viene aumente por tres la luz otra vez, nosotros lo que estamos haciendo es asegurar el funcionamiento de la universidad en cuanto a las actividades sustanciales. Obviamente que hay actividades que a mediano y a largo plazo si no cambian las condiciones se deterioran, eso estamos tratando de evitar".

Frente al interrogante de si se plantea una migración hacia una modalidad híbrida de cursado, dada la dificultad de mantener en condiciones el espacio sumado al pago de los servicios, el rector de la UNL indicó que "en principio no". Pero luego agregó: "No sabemos cuanto valdrán los servicios de conectividad en el corto y mediano plazo, pero todo lo que estamos planteando es para seguir teniendo máxima atención y desarrollo de las actividades en la misma forma en la que las tenemos hoy programadas, aún no estamos pensando en ese cambio".

Luego de esto, reconoció: "Demorar mucho la solución de cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento, calibración de equipamiento, compra de ciertos insumos de afuera, con una adecuación tecnológica tanto para la actividad como para los equipamientos científicos en algún momento pone en riesgo lo antes mencionado. Si no se resuelve en algún momento el problema se vuelve crítico y a partir de ahí entramos en una situación en donde no se resuelve ni aún teniendo la plata para hacerlo".

"Claramente esto podría verse afectado a un mayor plazo, pudiendo no haber condiciones de seguridad ni mantenimiento. Hoy lo estamos viendo en muchos lugares de la ciudad y la región, como puede ser la situación del puente Carretero, el hecho de no atender las cosas importantes en su debido tiempo".

Al ser consultado sobre si se pensaron estrategias para la reducción de los servicios a pagar como la luz, destacó: "Hemos armado una nota en conjunto con rectores de Rafaela, Rosario y de los Centros Tecnológicos de Santa Fe y Rosario y la presentamos en la EPE y sentarnos entre las partes a charlar y poder explicarle la situación, que no es que no queremos pagar sino que con este nivel de aumento que recibimos pasamos de una incidencia del presupuesto del 2023 en la factura de la luz eléctrica de alrededor del 18 al 20% a ser mayor al 70% al día de hoy, aún sin contar con el último aumento".

Marcha del 23 de abril y acto en Rectorado

Habrá una reunión virtual para tomar decisiones sobre eso. Obviamente el consejo superior adhirió a la marcha nacional, igualmente vamos a tener una actividad aquí en la UNL y decidiremos quienes estarán aquí encabezando esta jornada y quienes estarán en Buenos Aires representando a la universidad.

Estamos planteando que la actividad sea en el Rectorado, con un acto simbólico acompañando a la medida nacional a la hora en la que se termine definiendo la hora del acto central en Buenos Aires. Creemos que en todas las universidades públicas del país se va a hacer algo similar, en algunos casos se hará un acto y en otros se hará una marcha. La idea es tener un documento unificado que se leería en todas las sedes del país.

Salarios docentes y no docentes

Con respecto a los salarios docentes y no docentes, la realidad actual es que la Secretaría de Educación y la de Políticas Universitarias llamaron a reuniones que son de carácter paritario, pero después lo que se viene haciendo es informar a los docentes cuanto le van a liquidar mes a mes en función de una decisión propia del Gobierno.

Al respecto, Mammarella puntualizó: "No hubo tratativas en esas paritarias pero si ha habido decisiones del Gobierno de liquidar tanto febrero como marzo con los mismos incrementos que se le ha dado a la administración pública nacional. Obviamente que no le cierra a nadie las actualizaciones que se han dado, incluso la administración pública tuvo un aumento más que no se ha dado a los universitarios que es el aumento de enero".