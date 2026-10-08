La rectora de la UNL confirmó que Santa Fe tendrá una convocatoria el próximo jueves 15 de octubre , en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización volverá a reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y un mayor presupuesto para las universidades nacionales. “Lo que estamos reclamando justamente es la implementación de la ley”, sostuvo.

Las universidades regresan a las calles el 15 de octubre: "Hubiésemos deseado no llegar a una quinta marcha", dijo Tarabella.

La comunidad universitaria volverá a movilizarse el próximo jueves 15 de octubre, cuando se realice la quinta Marcha Federal Universitaria , una jornada que tendrá como epicentro a la ciudad de Buenos Aires pero que también contará con concentraciones en distintas ciudades del país donde funcionan universidades nacionales .

En Santa Fe, la convocatoria será organizada nuevamente por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Santa Fe , junto con estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y otros actores del sistema universitario. Según explicó la rectora de la UNL, Laura Tarabella, todavía se terminan de definir los horarios y las características que tendrá la movilización en la ciudad.

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“No hubiésemos deseado ninguno de los que nos toca conducir las universidades en nuestro país llegar a una quinta marcha”, planteó Tarabella durante una entrevista, a pocos días de la nueva jornada de protesta.

El reclamo por la Ley de Financiamiento

La rectora sostuvo que el principal reclamo continúa siendo la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso Nacional y que, según señaló, el Gobierno nacional decidió no aplicar mediante un decreto.

“Es una ley sancionada por el Congreso en un sistema democrático. Lo que estamos reclamando justamente es la implementación de la ley”, afirmó.

Tarabella también hizo referencia a un reciente fallo judicial que, según explicó, se expidió sobre la cuestión de fondo y sostuvo que la norma debe ser cumplida por el Poder Ejecutivo.

La movilización del 15 de octubre tendrá además otro eje: la discusión del Presupuesto 2027. La rectora señaló que las universidades nacionales consideran que la propuesta presentada por el Ejecutivo se encuentra alejada de lo que el sistema universitario considera necesario para sostener el funcionamiento de las instituciones.

En ese sentido, mencionó las distintas funciones que desarrollan las universidades, desde la enseñanza y el bienestar universitario hasta la investigación, la extensión y la vinculación.

“La universidad tiene que estar más viva que nunca”

Tarabella remarcó que el reclamo presupuestario se desarrolla mientras las universidades continúan con sus actividades.

“No dejamos de trabajar, no dejamos de enseñar, no dejamos de investigar, no dejamos de hacer extensión”, sostuvo.

Y agregó: “Consideramos que las puertas de la universidad tienen que estar abiertas, que la universidad tiene que estar más viva que nunca”.

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La rectora también destacó el acompañamiento que, según señaló, las universidades recibieron de distintos sectores de la sociedad durante el conflicto por el financiamiento.

“Necesitamos estar más que nunca todos en uno, con un propósito que nos une, que es justamente el derecho a la educación”, afirmó.

De cara a la movilización del próximo jueves, Tarabella sostuvo que las universidades continuarán articulando con los distintos actores del sistema y con los legisladores nacionales.

“Hubiésemos deseado no llegar a una quinta marcha, sino que lo que es ley se cumpla en virtud del respeto de las instituciones democráticas”, insistió.

La UNL y la UTN Santa Fe informarán en los próximos días el horario, el punto de concentración y las características que tendrá la convocatoria en la ciudad de Santa Fe.