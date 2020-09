Le piden a Jatón que utilice los fondos del boleto estudiantil para salvar el transporte urbano

Dos proyectos en el Concejo apuntan hacia una misma dirección. La iniciativa de los concejales Inés Larriera y Carlos Pereira (Juntos por el Cambio) pretende que el dinero que el municipio reúne para garantizar el boleto estudiantil, estimado en 15 millones, llegue de igual manera a las empresas y les brinde auxilio.

En esa línea, el bloque justicialista compuesto por Saleme, Mudallel y Fulini solicita lo mismo pero con la excepción de que el dinero vaya exclusivamente al pago de sueldos de los choferes.

Según los empresarios, el negocio pierde a razón de 45 millones de pesos mensuales. Pereira admitió que los fondos no resolverían el problema pero al menos serían un aporte que permitiría ganar tiempo para encontrar una salida. El edil argumentó que "el municipio tiene recursos afectados a un fondo que no se está gastando (no se dictan clases desde marzo)".

Por su parte, Saleme insistió con que son "recursos que este año no se van a utilizar". Al mismo tiempo, pidió por un mayor compromiso municipal para con un servicio que es de la ciudad y en el marco de una situación "excepcional".

La Ordenanza tributaria municipal 12.226 establece que "el porcentaje de recaudación que represente una alícuota equivalente al cinco por mil (5%o) de la base imponible" que se le cobra a las entidades bancarias "tendrá como afectación específica el financiamiento del Fondo para el Boleto Educativo Municipal".

Pereira dijo a UNO Santa Fe que en "las propias ejecuciones presupuestarias que realiza el municipio, el fondo del boleto estudiantil es rendido y al mes de agosto contaba con 15 millones de pesos".

Sin embargo, el concejal destacó que en este momento dicho fondo podría estar en el orden de los 32 millones de pesos. Eso obedece, entiende Pereira, a un adelantamiento en el pago de impuestos realizado por el Banco de Santa Fe de 200 millones de pesos, parte de los cuales deberían dirigirse al fondo del boleto estudiantil.

Advirtió además que "por ordenanza el municipio no puede gastar ese dinero en otra cosa; son recursos que están afectados". Añadió que el espíritu de la ordenanza es "mantener esa afectación de recursos en el servicio de transporte" pero que el dinero, en vez de estar destinado a las erogaciones por el boleto estudiantil gratuito, sirva para "aliviar la situación de las empresas".

El edil apuntó contra el municipio y dijo que la actual gestión tuvo una "actitud pasiva" con relación al conflicto. "En primer lugar negoció muy mal los subsidios, mientras Rosario triplicó los subsidios, en Santa Fe solo crecieron un 20 por ciento".

Señaló que el intendente "no se puso, claramente, al frente de las negociaciones". Comentó que el servicio fue dando señales claras de su situación de crisis: "Las soluciones se fueron dando por parches, no hubo una solución integral. Es un servicio que es del propio municipio, es tan esencial a la ciudad, que es uno de esos cuatro o cinco servicios básicos que el municipio tiene que prestar".

Recordó que hay muchos municipios que vienen colocando recursos para el transporte público y en este último tiempo esto se hizo más necesario. Ciudades que no estaban colocando recursos, han tenido que hacerlo. Es inevitable que el municipio se comprometa con algo de plata en la actual coyuntura".