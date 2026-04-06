La reserva de Unión vuelve a escena este martes con un objetivo claro: dar vuelta la página y reencontrarse con la victoria. Por la fecha 8 del Apertura Proyección, será local ante San Lorenzo, desde las 15, en La Tatenguita.
La reserva de Unión buscará levantarse en casa ante San Lorenzo
Tras caer frente a Vélez, la reserva de Unión recibirá a San Lorenzo este martes, desde las 15, con la necesidad de volver a sumar en el Apertura Proyección
Por Ovación
El Tate llega a este compromiso con la necesidad de reaccionar luego de la dura goleada sufrida en la jornada pasada frente a Vélez, un resultado que golpeó y lo hizo retroceder en la tabla.
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Hasta el momento, Unión suma siete puntos y se ubica en el puesto 15, una posición que lo obliga a empezar a sumar con mayor regularidad si quiere meterse en la pelea. La zona de playoffs aparece a cinco unidades, una distancia que aún es remontable, pero que exige resultados en el corto plazo.
Del otro lado estará un rival siempre exigente como San Lorenzo, que también buscará hacerse fuerte y complicar al local. Por eso, el desafío no será sencillo, pero sí determinante para empezar a cambiar la cara.