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La reserva de Unión buscará levantarse en casa ante San Lorenzo

Tras caer frente a Vélez, la reserva de Unión recibirá a San Lorenzo este martes, desde las 15, con la necesidad de volver a sumar en el Apertura Proyección

Ovación

Por Ovación

6 de abril 2026 · 18:54hs
La reserva de Unión buscará levantarse en casa ante San Lorenzo

Prensa Unión

La reserva de Unión vuelve a escena este martes con un objetivo claro: dar vuelta la página y reencontrarse con la victoria. Por la fecha 8 del Apertura Proyección, será local ante San Lorenzo, desde las 15, en La Tatenguita.

El Tate llega a este compromiso con la necesidad de reaccionar luego de la dura goleada sufrida en la jornada pasada frente a Vélez, un resultado que golpeó y lo hizo retroceder en la tabla.

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Hasta el momento, Unión suma siete puntos y se ubica en el puesto 15, una posición que lo obliga a empezar a sumar con mayor regularidad si quiere meterse en la pelea. La zona de playoffs aparece a cinco unidades, una distancia que aún es remontable, pero que exige resultados en el corto plazo.

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Del otro lado estará un rival siempre exigente como San Lorenzo, que también buscará hacerse fuerte y complicar al local. Por eso, el desafío no será sencillo, pero sí determinante para empezar a cambiar la cara.

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