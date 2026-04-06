Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Una deuda histórica de Gobiernos anteriores. "No hacemos campaña, acompañamos todo que lo es bueno para Santa Fe", dijo la diputada

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Romina Diez , celebró el envío de fondos de Nación a Santa Fe por 10 mil millones de pesos mensuales por un año, asegurando el pago de $ 120 mil millones.

Romina Diez fue una de las que encabezó las negociaciones junto al ministerio de Economía para cerrar el nuevo acuerdo. El mismo equivale al triple del monto actualizado que recibía mensualmente la provincia durante el gobierno de Alberto Fernández.

"El gobierno de Javier Milei, a través de Ansés, transferirá a Santa Fe 120 mil millones de pesos en 12 cuotas mensuales.

Nosotros saldamos deudas históricas que gobiernos anteriores le negaban a todos los santafesinos. Un gran esfuerzo del gobierno nacional. Nosotros no hacemos campañas, acompañamos lo que es justo para los santafesinos", dijo la presidenta de La Libertad Avanza en Santa Fe.

Los fondos serán destinados a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.