Los Pumitas continúan su preparación para el Mundial de Georgia

Con dos santafesinos, el seleccionado argentino de M20, Los Pumitas, comenzó una concentración en Hindú Club con vistas al Rugby Championship y el Mundial

Bautista Benavides fue citado por la UAR a la concentración nacional en Hindú Club.

El seleccionado argentino Sub 20 de rugby masculino, Los Pumitas , continuará con su calendario de preparación con una nueva concentración nacional que se realizará hasta este martes en Buenos Aires . Entre los convocados se encuentran dos jugadores pertenecientes a clubes de la Unión Santafesina de Rugby .

Se trata del segunda línea de Santa Fe Rugby, Bautista Benavides , y de CRAI, Agustín Ponzio . Ambos pertenecientes a Capibaras XV.

Los Pumitas comenzaron una concentración en Hindú Club

El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda concentra hoy y mañana en Hindú. Estos serán los últimos entrenamientos previos a la publicación de la lista para el Rugby Championship de la categoría. El torneo se jugará del 27 de abril al 9 de mayo en Sudáfrica. Entre los citados hay diez integrantes de la franquicia litoraleña Capibaras que se encuentra disputando el Súper Rugby Américas.

El encuentro tendrá lugar en las instalaciones del Hindú Club, donde 38 jugadores trabajarán durante dos jornadas intensivas con el foco puesto en las competencias internacionales que marcarán la temporada 2026.

El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda encara un año exigente, con dos citas de alto nivel: el Rugby Championship M20 en Sudáfrica y el Mundial M20 que se disputará en Georgia.

Esta nueva convocatoria forma parte de un proceso que ya tuvo actividad en semanas anteriores, con concentraciones realizadas en Paraná durante febrero y otra instancia en el club de Don Torcuato.

El listado incluye jugadores provenientes de distintas uniones regionales. Hay representantes de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán, Cuyo, Salta, Entre Ríos y Santa Fe, entre otros.

El plantel está compuesto por 38 jugadores: Annand, Jeremy; Avaca, Luciano; Benavídes, Bautista; Benítez (Santa Fe Rugby), Franco; Cambiasso, Nicolás; Cañas, Basilio; Cebron, Fabrizio; Coll, Pedro; Cossutta, Julián; Cuneo, Manuel; Dande, Tomás; Degrati, Álvaro; Farías Cerioni, Benjamín; Fernández Miranda, Ramón; Gianantonio, Manuel; Juncosa, Lucas; Keller, Constantino; Lanusse, Faustino; Ledesma Arocena, Benjamín; Lluch, Francisco; Marizza, Franco; Narváez, Federico; Ordiz, Benjamín; Pascual Viale, Joaquín; Pfister, Juan Pablo; Pfister, Simón; Poliche, Joaquín; Ponzio, Agustín (CRAI); Preumayr, Juan; Pucciarello, Bernardo; Quiroga Miguens, Bautista; Salinas Mallea, Bautista; Serpa, Federico; Sorondo, Jerónimo; Tanoni, Mateo; Tello Fredes, Germán; Torre, Federico y Zabella, Ignacio.