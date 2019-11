Carlos terminaba de trabajar como todas las tardes, cerca de las 20, en la zona de San Jerónimo y Eva Perón, pleno microcentro santafesino. Sacó su moto a la vereda y antes de arrancar hacia su hogar se percató que había olvidado algo y volvió a entrar. Dicha acción le tomó menos de un minuto, el tiempo justo para que un ladrón al acecho cometa su atraco.

Lo cierto es que solamente, y lamentablemente, los que vivieron en carne propia la desgracia del robo de una moto o bicicleta en dichas circunstancias, conoce de la adrenalina con mezcla de impotencia que recorre el cuerpo como un escalofrío en el preciso instante del hurto.

Carlos se encontró parado en la vereda sin su moto que hacía un minuto había sacado. "No sabía qué hacer, quedé petrificado, sin reacción. Atiné a salir corriendo para la esquina y doblar hacia el oeste con dirección a 9 de Julio", comenzó el relato a UNO Santa Fe la víctima del robo.

Al llegar a la esquina de 9 de Julio y Eva Perón, Carlos tuvo la fortuna de encontrarse con el bandido y su moto justo en el ingreso a una cochera. "¡Qué hacés con mi moto hijo de puta!", le gritó, a lo que el desfachatado forajido le respondió: "Tranquilo hermano, llevate la moto nomás". Acto seguido Carlos le propinó un fuerte golpe de puño en el rostro y el delincuente cayó al piso, pero rápidamente se reincorporó y sacó de su cintura una cuchilla.

"Tenía una adrenalina increíble, temblaba de la bronca y el odio, no sé cómo hice para esquivar los dos puntazos que me tiró, pero por fortuna no me cortó y le pude sacar el cuchillo. Ahí lo tiré al piso y los dos caímos entre la calle y el cordón de la vereda. Lo inmovilicé y pedí auxilio a los vecinos", narró Carlos.

En el acto comenzaron a frenar los autos y tanto los vecinos como los transeúntes de la zona comenzaron a golpear y a patear al sujeto tendido en el suelo. "La verdad es que la situación fue muy violenta y dentro de mi estado de desconcierto comencé a gritarles a todos y a pedirles por favor que se detengan", recordó angustiado la víctima del robo.

Finalmente llegó la Policía y se llevó detenido a la Comisaria 1ª al maleante malherido.

