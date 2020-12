Le salvaron la vida a una beba de 15 días con maniobras RCP

Según publica el sitio Portal Pellegrinense, la dramática situación se vivió en Pellegrini durante la madrugada del lunes, cuando Antonella Vergara, una joven mamá primeriza de 19 años, se encontraba en su casa, cambiando los pañales a su beba de apenas 15 días de vida.

En ese momento, la joven notó que la beba no respiraba y se desesperó. En pánico, lo primero que atinó a hacer fue llamar a la Comisaría 5ª y pedir auxilio.

Tras escuchar los ruegos de la mujer Fernando Delsoglio y Cristian Srhoj no lo dudaron y salieron a toda velocidad hacia la casa ubicada en Balcarce 550.

Al llegar a la vivienda, Delsoglio le realizó maniobras de reanimación, mientras Srhoj convocaba al servicio de emergencias 107 del Samco local.

Minutos después arribó el personal de salud que prosiguió con las tareas, logrando estabilizar a la beba. Una vez superada la crisis se la trasladó al hospital para su control, y por estas horas se encuentra en perfecto estado de salud.

"La beba estaba ahogada, no respiraba. Tuvimos muchos nervios que se nos fueron cuando comenzó a respirar; y cuando llegó la ambulancia recién pudimos calmarnos. Pero cuando la escuchamos llorar, la sensación fue de total satisfacción, alegría y mucha emoción", expresó Srhoj.

Por su parte Antonella, la joven mamá, narró al portal pellegrinense: "No tengo palabras para agradecerles a estos policías. La verdad que actuaron con rapidez y llegaron en el momento justo. Cuando los llamé, pensé que iban a demorar demasiado, pero en menos de 5 minutos estuvieron para ayudarla a mi bebé. Llegaron justo a tiempo para salvar a mi niña. Pauli volvió a nacer, y todo fue gracias a ellos", dijo emocionada.

"Justo estaba sola. Mi marido había viajado a las 4 de la mañana. Mi beba se ahogó con saliva mientras dormía, y me di cuenta cuando le cambiaba el pañal", reveló sobre el desesperante momento.

Como un vaticinio de lo que podía ocurrir, Antonella contó: "Antes de irme a dormir había visto un video en Facebook de cómo hacerle reanimación a los bebés cuando se ahogaban. Nunca pensé que me iba a pasar a mí. Pero me desesperé cuando no reaccionaba, solo me salió llamar a la policía".

El ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, destacó la acción de los policías en su cuenta de Twitter: “Mi admiración y afecto a estos compañeros policías. Su comentario acerca de cómo vivieron esos momentos son conmovedores”, publicó.