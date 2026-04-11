Cayó preso el delincuente que robó en la escuela Lourdes: sería el autor de otros dos hechos en marzo

Tiene 25 años y fue detenido tras una investigación policial. Está acusado de robar en la escuela Lourdes el 8 de abril y sería el mismo autor de otros dos hechos ocurridos el 11 y 13 de marzo. Quedó a disposición de la Justicia.

El delincuente detenido y acusado de ser el autos de dos robos en la escuela Lourdes

En las últimas horas, oficiales de la Comisaría 6ª del barrio Barranquitas investigaron y aprehendieron a un hombre de 25 años, sobre quien se presume su responsabilidad criminal en la consumación de un robo por escalamiento en la escuela Lourdes , ocurrido en la madrugada del miércoles 8 de abril.

De acuerdo a las imágenes registradas y secuestradas , se trataría del mismo ladrón que ingresó a robar en ese establecimiento educativo los días 11 y 13 de marzo de 2026 .

Aprehendido

Durante las últimas horas del viernes, oficiales de la Comisaría 6ª y de la Estación Policial Centro (EPC) realizaron rastrillajes en el barrio Barranquitas, ya que los indicios reunidos en la investigación señalaban que el sospechoso solía regresar a una vivienda ubicada en calle Estrada al 4500.

En ese contexto, y en función de su complexión física y su vestimenta, los agentes lograron individualizarlo y proceder a su aprehensión. Posteriormente, fue identificado como F. J. C., de 25 años, y quedó alojado en el calabozo de una dependencia policial del oeste de la ciudad.

Atribución delictiva

La novedad del procedimiento fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó que el hombre continúe privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de robo calificado por escalamiento reiterado.

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