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Siete muertos por bombardeos israelíes en Gaza

Los bombardeos se realizaron contra un conjunto de “civiles desplazados cerca de una mezquita”.

11 de abril 2026 · 13:11hs
Siete muertos por bombardeos israelíes en Gaza  

Siete muertos por bombardeos israelíes en Gaza

 

Al menos siete personas murieron y varias resultaron heridas tras ataques perpetrados por Israel en la Franja de Gaza.

Un dron proveniente del Estado judío lanzó dos misiles cerca de un puesto de refugiados de Al Bureij, de acuerdo a la información de Al Bureji, vocero de esa organización de rescatistas controlada por Hamás.

Según indicó el sitio DW, el hospital Al Aqsa señaló haber recibido seis cadáveres, al tiempo que ingresaron seis lesionados, cuatro de ellos "en estado crítico por impactos directos en el rostro, el pecho y otras partes del cuerpo".

Los bombardeos israelíes se realizaron contra un conjunto de "civiles desplazados cerca de una mezquita", mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunció que verificaba la información

bombardeos muertos Franja de Gaza
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