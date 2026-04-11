San Jorge: camionero preso por una estafa de $22 millones a un productor de oliva de La Rioja Un camionero de 29 años fue aprehendido acusado de estafar a un productor de aceite de oliva, tras pagar con un cheque sin fondos y no cumplir con la entrega de mercadería. Por Juan Trento 11 de abril 2026 · 12:54hs

gentileza San Jorge: camionero preso por una estafa de $22 millones a un productor de oliva de La Rioja

En las últimas horas, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a un camionero de 29 años, señalado como presunto autor del delito de provisión de cheques sin fondos, en el marco de una causa por estafa. El perjuicio económico denunciado asciende a $22 millones, y la víctima es el propietario de un establecimiento de producción de aceite de oliva de la provincia de La Rioja.

Denuncia El productor riojano denunció que fue víctima de un transportista de su confianza, quien incumplió con la entrega de mercadería y con la rendición del dinero correspondiente. Según indicó, el acusado actuó mediante engaños, eludiendo sus responsabilidades. Al ser descubierto, completó la maniobra delictiva mediante la emisión de un cheque sin fondos.

Atribución delictiva Las autoridades informaron sobre el procedimiento a la Jefatura de la PDI, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial ordenó que el imputado permanezca detenido, sea identificado y se le forme causa como presunto autor de los delitos de estafa y provisión de cheques sin fondos. • LEER MÁS: Barrio La Esmeralda: dos ladrones fueron detenidos tras ingresar a una casa, atar al perro y llevarse sillones