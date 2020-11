Lifschitz y Garibaldi visitaron el proyecto del aula virtual comunitaria para el barrio Las Lomas

Asimismo, la Presidenta de la Cooperativa Setúbal, Victoria Noriega afirmó: “Lo que nos interesa es pensar en colectivo para satisfacer necesidades. Donde están las necesidades ahí vamos, y llegando a esos lugares donde las empresas no llegan, porque no le es rentable. Hoy en día, el servicio de internet es un servicio esencial, y todos aquellos que no tengan el servicio se quedan afuera del sistema y ahí esta nuestro gran desafío”.

“En el barrio Las Lomas los vecinos hoy sienten una gran alegría al ver el proyecto hecho realidad, luego del trabajo articulado, en equipo y con mucha honestidad, hablando con cada uno de los vecinos en cada paso dad. Es una muestra que cuando las cosas se hacen bien, los resultados son posibles”, finalizó el Concejal Garibaldi.