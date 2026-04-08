Racing de Córdoba podría recuperar a Ricky Centurión para visitar a Colón

Racing de Córdoba visitará el Brigadier López con la obligación de levantar cabeza. Ricardo Centurión podría estar nuevamente a disposición.

Racing de Córdoba no tiene demasiado margen. La derrota 0-2 frente a Ciudad de Bolívar dejó más que un resultado adverso: expuso falencias, falta de respuestas y un equipo que nunca logró meterse en partido.

Todo se torció desde el inicio, con un error de Brian Olivera que condicionó el desarrollo. A partir de ahí, la Academia quedó desordenada, partida y sin capacidad de reacción. El resultado fue un retroceso en la tabla —cayó al quinto lugar— y una alarma que empieza a encenderse.

Colón, un examen de carácter para Racing de Córdoba

El calendario no da respiro y pone a Racing frente a un desafío mayor. Este domingo a las 19, visitará a Colón en el Brigadier López, un rival que llega en alza y que se posiciona como uno de los punteros de la Zona A.

Para la Academia, no será un partido más: será una medida concreta de su verdadero potencial. Enfrente tendrá a un equipo sólido, que viene de golear y que se hace fuerte en casa. Pero también será una oportunidad ideal para recuperar terreno y dar un golpe anímico.

Centurión, la ilusión que vuelve

En medio de la necesidad, aparece una noticia que renueva expectativas: Ricardo Centurión está en la recta final de su recuperación y podría ser parte del plantel que viaje a Santa Fe.

El talentoso volante dejó atrás una molestia en el isquiotibial y su posible regreso representa mucho más que una variante táctica. Es desequilibrio, creatividad y una cuota de jerarquía que Racing necesita para romper defensas como la de Colón.

A esto se suma la chance de que Gaspar Vega tenga su debut, tras cumplir la sanción, lo que amplía las opciones para un equipo que necesita respuestas inmediatas.

Entre la reacción y el riesgo

Racing transita un momento bisagra en el campeonato. Los tropiezos empiezan a pesar y cada punto cobra mayor valor en la pelea por mantenerse en los puestos de arriba.

El viaje a Santa Fe no llega en el mejor contexto, pero sí en el momento justo para demostrar carácter. Porque ante un rival como Colón, líder y en crecimiento, no hay margen para errores ni distracciones. La Academia sabe que necesita una respuesta. Y la necesita ahora.

Fuente: La Voz