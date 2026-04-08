Uno Santa Fe | Ovación | Sanjustino

Sanjustino superó a CUST A en un adelanto por Fecha 5 del Apertura A1

Sanjustino le ganó a CUST A por 80-55, en el Cuna de Matadores, en el adelanto de la quinta fecha de la Zona A1 del Torneo Apertura.

Ovación

Por Ovación

8 de abril 2026 · 07:31hs
Sanjustino superó a CUST A en un adelanto por Fecha 5 del Apertura A1

Gentileza Alejandro Benítez

Este martes se puso en marcha la quinta fecha de la zona A1 del Torneo Apertura, con la amplia victoria del defensor del título ante CUST A en el Cuna de Matadores.

La programación seguirá el jueves con dos partidos. El más importante se llevará adelante en el Félix Colombo.

TORNEO APERTURA A1 – FECHA 5

Martes 7 de abril

Sanjustino 80 (Jordi Godoy 14) - CUST A 55 (Tomás Peralta 13)

Jueves 9 de abril

21.30 Banco Provincial vs. Alma Juniors

21.30 Colón (SJ) vs. Rivadavia Juniors

Jueves 7 de mayo

21.30 Gimnasia vs. Unión (SF)

A reprogramación

Colón (SF) vs. Almagro

Libre: República del Oeste

TABLA DE POSICIONES

Colón (SJ) y Unión (SF) 6 (3-0); República del Oeste y Sanjustino 6 (2-2); Alma Juniors, Gimnasia y Rivadavia Juniors 5 (2-1); Almagro y Banco Provincial 5 (1-3); CUST A 5 (0-5) y Colón (SF) 3 (1-1)

Fuente: ASB

Sanjustino CUST Apertura
Noticias relacionadas
Villa Dora fue una de las instituciones santafesinas que recibió aportes económicos.

El gobierno provincial entregó aportes económicos a clubes santafesinos

Los Pumas tienen su plantel definido para jugar el World Championship.

Los Pumas y Las Yaguaretés con planteles definidos para el World Championship

Pitbull Reyes y el filipino Fajardo se medirán en la ciudad de Gálvez.

Promesa de guerra en Gálvez: el Pitbull Reyes busca eliminar al filipino Fajardo

Por la 3° fecha del Apertura, Ateneo Inmaculada visitará a Ciclón Norte en la ciudad de Cayastá.

Avanza la disputa de la 3° fecha del Apertura Polaca Burtovoy

Lo último

Comercio santafesino: seis de cada diez negocios no lograron ganarle a la inflación en marzo

Comercio santafesino: seis de cada diez negocios no lograron ganarle a la inflación en marzo

Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Asaltaron a cuatro empleados de una verdulería en Monte Vera y se llevaron celulares y una moto

Asaltaron a cuatro empleados de una verdulería en Monte Vera y se llevaron celulares y una moto

Último Momento
Comercio santafesino: seis de cada diez negocios no lograron ganarle a la inflación en marzo

Comercio santafesino: seis de cada diez negocios no lograron ganarle a la inflación en marzo

Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Asaltaron a cuatro empleados de una verdulería en Monte Vera y se llevaron celulares y una moto

Asaltaron a cuatro empleados de una verdulería en Monte Vera y se llevaron celulares y una moto

Retorna la acción del Súper Rugby Américas con la disputa de la séptima fecha

Retorna la acción del Súper Rugby Américas con la disputa de la séptima fecha

Álvarez le gana la pulseada a Paz y Unión tendrá un cambio para visitar a Estudiantes

Álvarez le gana la pulseada a Paz y Unión tendrá un cambio para visitar a Estudiantes

Ovación
Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Sanjustino superó a CUST A en un adelanto por Fecha 5 del Apertura A1

Sanjustino superó a CUST A en un adelanto por Fecha 5 del Apertura A1

Retorna la acción del Súper Rugby Américas con la disputa de la séptima fecha

Retorna la acción del Súper Rugby Américas con la disputa de la séptima fecha

Avanza la disputa de la 3° fecha del Apertura Polaca Burtovoy

Avanza la disputa de la 3° fecha del Apertura Polaca Burtovoy

Racing de Córdoba podría recuperar a Ricky Centurión para visitar a Colón

Racing de Córdoba podría recuperar a Ricky Centurión para visitar a Colón

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe