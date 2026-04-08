Sanjustino superó a CUST A en un adelanto por Fecha 5 del Apertura A1

Sanjustino le ganó a CUST A por 80-55, en el Cuna de Matadores, en el adelanto de la quinta fecha de la Zona A1 del Torneo Apertura.

Este martes se puso en marcha la quinta fecha de la zona A1 del Torneo Apertura, con la amplia victoria del defensor del título ante CUST A en el Cuna de Matadores.