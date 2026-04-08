Este martes se puso en marcha la quinta fecha de la zona A1 del Torneo Apertura, con la amplia victoria del defensor del título ante CUST A en el Cuna de Matadores.
Sanjustino superó a CUST A en un adelanto por Fecha 5 del Apertura A1
Sanjustino le ganó a CUST A por 80-55, en el Cuna de Matadores, en el adelanto de la quinta fecha de la Zona A1 del Torneo Apertura.
Por Ovación
8 de abril 2026 · 07:31hs
La programación seguirá el jueves con dos partidos. El más importante se llevará adelante en el Félix Colombo.
TORNEO APERTURA A1 – FECHA 5
Martes 7 de abril
Sanjustino 80 (Jordi Godoy 14) - CUST A 55 (Tomás Peralta 13)
Jueves 9 de abril
21.30 Banco Provincial vs. Alma Juniors
21.30 Colón (SJ) vs. Rivadavia Juniors
Jueves 7 de mayo
21.30 Gimnasia vs. Unión (SF)
A reprogramación
Colón (SF) vs. Almagro
Libre: República del Oeste
TABLA DE POSICIONES
Colón (SJ) y Unión (SF) 6 (3-0); República del Oeste y Sanjustino 6 (2-2); Alma Juniors, Gimnasia y Rivadavia Juniors 5 (2-1); Almagro y Banco Provincial 5 (1-3); CUST A 5 (0-5) y Colón (SF) 3 (1-1)
Fuente: ASB